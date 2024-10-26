В Москве открылось туристическое представительство Азербайджана

Больше полумиллиона россиян в этом году выбрали для путешествия Азербайджан. Ожидается, что в следующем году путешественников из России на побережье Каспийского моря будет в два раза больше. А чтобы каждый смог подобрать идеальный отдых для себя, в России открываются специальные информационные центры, передает корреспондент «МИР 24» Алена Касаткина.

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Туристическое представительство Азербайджана в Москве открылось в самом центре российской столицы – на Тверской улице. Его задача – помогать туристам из России планировать свой отдых. Уже сейчас здесь начинают работу над формированием маршрутов на новогодние праздники.

В Азербайджане несколько горнолыжных курортов. Самые популярные – Шахдаг и Туфандаг. Бронировать размещение в гостиницах путешественники начинают уже сейчас.

«Любители пассивного отдыха могут полежать на пляже и ощутить все удовольствие от Каспийского моря. Затем можно поехать отдохнуть в Баку, посмотреть старый город, пламенные башни, посетить Центр Гейдара Алиева. Это здание – один из символов современного Азербайджана», – дал советы туристам глава туристического представительства Азербайджана в России Джалал Исмаилов.

В период с января по сентябрь этого года Азербайджан посетили 564 тысячи российских туристов. Это на 18% больше, чем в прошлом. А в будущем году в Азербайджане ожидают до миллиона россиян. Способствуют такой популярности и разнообразные полетные программы, регулярные авиарейсы соединяют Азербайджан и 24 города России. Цены зависят от сезона. Например, прямой перелет из Москвы в Баку и обратно будет стоить около 20 тысяч рублей для одного пассажира. Номер в гостинице – от полутора тысяч рублей в сутки.

«У нас большой потенциал роста, в первую очередь, в регионах РФ. И я, как посол, очень хотел бы, чтобы были проработаны вопросы о том, какие еще направления предложить россиянам для туризма в Азербайджане и какие направления предложить азербайджанским туристам в России», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахман Мустафаев.

Еще в марте прошлого года правительства России и Азербайджана подписали дорожную карту по взаимному развитию туризма. Открытие информационных центров – один из пунктов. В планах льготные и призовые путевки для школьников и студентов.