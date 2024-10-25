Отдых в Азербайджане: что нужно знать туристам?

В Москве 25 октября состоялось открытие представительства Азербайджана по туризму. В посольстве отметили, что организация будет способствовать продвижению туристических возможностей Азербайджана на российском рынке. MIR24.TV рассказывает, что нужно знать туристу перед поездкой в эту солнечную страну.

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Слияние Европы и Востока

В советское время в Баку снимали восточную «заграницу». Например, здесь была снята легендарная «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Баку действительно напоминает Стамбул: море, дворцы, религия и культура. Правда, мечетей в Баку не очень много – это светское государство. Столицу строили польские архитекторы, поэтому очевидно европейское влияние. В XIX веке сюда стали съезжаться зарубежные миллиардеры, когда была обнаружена нефть. Тогда и были возведены многие здания, отсылающие к западной культуре. Поляки построили здание Исполнительной власти, Институт рукописи НАН Иосифа Гославского, Кукольный театр и другие.

Также в Баку находится футуристичный Центр Гейдара Алиева – в нем нет прямых линий, здание изогнуто, словно пластилин. Его архитектор – ирано-британский дизайнер Захи Хадид, первая в истории женщина, награжденная Притцкеровской премией.

Необычное море

Азербайджан омывается Каспийским морем. По сути, это большое озеро, соли здесь всего 21% поэтому купаться комфортно. Везде чистый песок и пологий вход. Правда, добираться до глубины далеко, но для отдыха с детьми это станет плюсом. Также в море нет медуз и хищных рыб. Сезон – с 15 июня по 15 сентября, в это время вода прогревается до 28 градусов, а воздух – от 30 до 42 градусов.

В Баку нет пляжей, только набережные. Жители столицы обычно ездят на пляж в поселок Бильгя – можно доехать на такси, автобусе или арендовать машину на время путешествия. Также еще с советских времен популярна Загульба с водными развлечениями и развитыми прибрежными зонами.

Не только Баку: что еще посмотреть?

Все города в Азербайджане аутентичны. В первую очередь гиды советуют посетить Габалу в предгорье Большого Кавказа. Здесь можно полюбоваться зелеными холмами, каскадным водопадом «Семь красавиц» и озером Нохур.

Также есть прекрасный город Шеки – особенное место, отражающее культуру страны. Здесь можно увидеть ханский дворец XVIII века, напоминающий персидский ковер, а также христианскую церковь, возведенную в XII столетии. В городе изготавливают керамические изделия, витражи, ткут народные платки кялагаи. Старая часть города и дворец шекинских ханов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как добраться до Азербайджана?

Между Россией и Азербайджаном есть воздушное, морское и сухопутное сообщение. Проще всего добраться самолетом. Прямые рейсы в Баку отправляются из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Минеральных Вод, Казани и Самары.

В связи с открытием в России представительства Азербайджана по туризму количество рейсов будет увеличиваться. Также станет больше выгодных предложений от туроператоров.

Ввоз и вывоз предметов

Ввоз в Азербайджан иностранной валюты не ограничен, но сумму нужно задекларировать на таможне. Обязательно декларируйте наличные деньги, особенно крупные суммы, чтобы не столкнуться с проблемами при выезде. Таможенную декларацию важно сохранить до выезда из страны.

Импорт и экспорт местной валюты для иностранных граждан запрещен. Лица старше 16 лет могут ввозить без пошлины: до 1 тысячи сигарет или 1 кг табачных изделий; до 1,5 литров крепкого алкоголя и 2 литра вина; другие товары, общая стоимость которых не более 10 тысяч долларов. Запрещено ввозить оружие и боеприпасы. Исключение – охотничье ружье, если на него есть разрешение. Запрещено ввозить наркотические средства, свежие овощи и фрукты, животных.

Сувениры и личные вещи

Поездка часто сопровождается покупкой сувениров. Из страны разрешено вывозить официально купленные в Азербайджане товары, личные вещи и изделия ручной работы.

Без специального разрешения Министерства культуры не получится вывезти антиквариат: драгоценные камни, монеты, рукописи, другие предметы искусства.

Ковры и любые изделия народного промысла, созданные до 1960 года, облагаются налогом, опять же, если нет разрешения на вывоз от Министерства культуры. Обычно это разрешение выдают в арт-магазинах при покупке. Однако, если брать товар с рук или на рынке, то этот сертификат вряд ли вам дадут.

Валюта, банки и обмен

Официальная валюта страны – манат (AZN).

Обменять валюту можно в банках, гостиницах и пунктах обмена. Обменные пункты есть в каждом крупном городе – в аэропортах и некоторых магазинах. Большинство пунктов обмена валюты работают круглосуточно. Банки в Баку работают чаще всего с 9 утра до 18 вечера.

Оплачивать покупки кредитными картами можно в крупных супермаркетах, банках и в международных гостиницах Баку. В провинции ими обычно не пользуются. Лучше запастись наличными.