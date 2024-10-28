Туристы назвали лучшую страну для приключенческого туризма

В опросе, в котором участвовали около 17 тыс. человек из 89 стран, респонденты выбрали Бразилию благодаря ее разнообразным возможностям для активного отдыха.

Среди популярных видов активного туризма называли скалолазание, рафтинг, кайтсерфинг и парашютный спорт.

Участники опроса отметили также высокое качество туристической инфраструктуры и доступность природных достопримечательностей в стране.

Они выразили уверенность в том, что уровень безопасности для туристов, занимающихся экстремальными видами спорта, в Бразилии достаточно высок.

На второе и третье места в рейтинге лучших стран для приключенческого туризма попали Италия и Греция соответственно. Затем расположились Испания, Таиланд, Новая Зеландия, Португалия.

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