Шри-Ланка: на каких туроператоров ориентируются турагенты

Рейтинг туроператоров по Шри-Ланке лаконичен: по итогам опроса турагентств Москвы и Московской области, в него вошли всего четыре компании. Причина может быть связана с недостатком информации о стране у розницы. Как рассказал руководитель одного из туроператоров, не все их партнеры в курсе, где на Шри-Ланке можно купаться без волн, и ошибочно считают, что хороший пляж только в Унаватуне. Сами турагенты говорят, что страна «на любителя» и подходит в основном для бюджетного отдыха. Поэтому туры продают от случая к случаю. Как следствие, минимальный порог для включения в рейтинг (10 голосов) преодолели лишь самые крупные туроператоры. С ними агентства активно сотрудничают по другим странам, а Шри-Ланку рассматривают как дополнение.

На результатах опроса сказалось и наличие контрактов с перевозчиками – прямые рейсы позволяют создать предложение, предопределяющее спрос. На первом месте в рейтинге по Шри-Ланке – Библио-Глобус с 31,8% голосов столичной розницы. В сравнении с прошлогодним исследованием портфель агентских предпочтений у БГ вырос: туроператор добрал еще 6,8% голосов.

Его партнер, «Аэрофлот», возобновил полеты на Шри-Ланку еще летом 2022 года и с тех пор стабильно возит туристов в Коломбо – главную точку прилета на остров.

Благодаря появлению прямых рейсов турпоток в Шри-Ланку стал расти. Как говорят в Библио-Глобусе, продажи идут хорошо, отели подтверждаются «в штатном режиме» (в прошлом сезоне турагенты отмечали случаи овербукинга. – Ред.).

Практически ноздря в ноздрю с БГ идет Anex с 30,8%. Разница в 1% несущественна, поэтому можно сказать, что обе компании разделили в рейтинге первое место. Anex отправляет туристов из Москвы в аэропорт Маттала на юге острова рейсами Red Wings. Эту же перевозку использует Fun&Sun, который получил 18,2%, что соответствует его прошлогоднему результату. Оба туроператора активно рассказывают турагентам о возможностях отдыха на Шри-Ланке и стараются привлекать туристов ценами.

Coral Travel не замечен в активных действиях по продвижению туров на Шри-Ланку, поэтому можно предположить, что свою долю в 6% агентских предпочтений и строчку в рейтинге компания получила «по совокупности заслуг».

Многие туроператоры предлагают отдых на Шри-Ланке, формируя GDS-туры с использованием прямых рейсов «Аэрофлота» и стыковочных от ближневосточных перевозчиков. Поэтому в заключение перечислим тех, кто не набрал 10 голосов, необходимых для включения в рейтинг. От пяти до восьми голосов получили «Русский Экспресс», ПАКС, Pegas, «Пантеон» и Sunmar. Менее пяти – «АРТ-ТУР», TEZ TOUR, Ambotis Holidays, ICS Travel Group, ClickVoyage, Space Travel, «Интурист».

Редакция благодарит за содействие в подготовке комментариев участников редколлегии «ТурДома» – турагентов Андрея Федорова и Веру Волегову.