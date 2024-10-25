В Республике Сербской отмечен рост турпотока из России

Количество туристов из России, посещающих Республику Сербскую (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) растет с каждым годом, показатели взаимного турпотока могут быть увеличены за счет дополнительных авиарейсов, сказал ТАСС министр торговли и туризма Республики Сербской Денис Шулич.

"Значительное число наших граждан посещают Россию, и число российских туристов, посещающих Республику Сербскую, продолжает расти с каждым годом. Я считаю, существует значительный потенциал для увеличения этих показателей, в частности за счет введения дополнительных авиамаршрутов, соединяющих Россию - если не напрямую с Республикой Сербской, то через Белград, чтобы мы могли развивать программы для туристов, посещающих Сербию, для знакомства и с нашим регионом", - сказал Шулич.

Министр отметил, что российский рынок является одним из наиболее интересных для продвижения Республики Сербской как туристического направления.

"В первую очередь - из-за культурной и религиозной общности между нашими народами, а также наших исторических связей", - подчеркнул он.

Шулич также отметил роль представительства Республики Сербской в Москве в продвижении и демонстрации ее туристических предложений на российском рынке посредством проведения торговых ярмарок, тематических конференций и ознакомительных поездок туроператоров и представителей СМИ из России.

Шулич принял участие в третьем международном форуме "Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в сеть творческих городов ЮНЕСКО". Форум проходит 24-26 октября, он организован комитетом по развитию туризма под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие представители стран Ирана, Катара, Бенина, Республики Сербской и Кубы.