На Шри-Ланке российские туристы продолжают отдыхать как обычно и свободно перемещаться по стране. Обстановка на курортах после предупреждения посольства РФ об угрозе теракта на юго-восточном побережье, не изменилась. Всё дело в том, что названный регион не популярен у россиян.

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«Я объездил полстраны, везде много туристов. Никаких ограничений для отдыхающих нет, экскурсии проводятся как обычно», — рассказал редакции TourDom.ru директор туроператора "Пантеон" Анатолий Гаркушин, который сейчас находится на острове.

По его словам, о предупреждении дипломатов избегать массового скопления людей из-за угрозы теракта, на Шри-Ланке не слышали. Принимающие компании организуют экскурсии по прежним маршрутам, без изменений.

Массовое скопление людей, по словам Анатолия Гаркушина, на острове найти трудно. На пляжах обычно просторно, во время экскурсий туристы посещают чайные плантации, буддистские храмы, ездят на сафари, где тоже людей немного.

23 октября посольство РФ на Шри-Ланке призвало россиян быть бдительными и избегать скоплений людей в связи с угрозой терактов на юго-востоке страны, в городе Аругамбей.

Дипломаты отреагировали на сообщение местной полиции, которая предупредила о потенциальной опасности для израильских туристов в районе залива Аругам. На курорте усилили меры безопасности. Посольства США и Великобритании рекомендовали своим гражданам избегать района Аругамбей, то же сделала и российская сторона.

У туристов из нашей страны этот регион спросом не пользуется. У россиян традиционно популярны курорты Унаватуна и Хиккадува, расположенные на западе и юго-западе острова, в удалении от залива Аругам. Расстояние от Унаватуны до него - около 200 км по прямой, в условиях Шри-Ланки дорога займёт порядка 5 часов.

С 1 октября официально вступил в силу безвизовый порядок въезда на Шри-Ланку для россиян. Отмена формальностей сократит для туристов время прохождения паспортного контроля.