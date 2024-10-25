Российские туристы стали чаще летать за рубеж в 2024 году

Российские туристы стали чаще летать на отдых за рубеж в 2024 году. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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При этом, по его словам, речь идет не столько о росте, сколько о восстановлении внешнего туризма, поскольку пока не удалось достичь показателей допандемийного 2019 года. Однако можно говорить об увеличении количества международных поездок на фоне ограниченности авиасообщения, подчеркнул Горин.

Также вице-президент РСТ указал на то, что россиян не пугают стыковочные рейсы. Чаще всего, отметил он, российские туристы летают в безвизовые государства.

Ранее Российский союз туриндустрии предложил создать отдельный государственный фонд гарантий в сфере выездного туризма, с каждого проданного тура за границу в него будет отчисляться до 100 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».