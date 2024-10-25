Власти Пекина представили масштабный план развития туризма

Руководство Пекина представило план по стимулированию развития туризма, направленный на превращение города в мировой туристический центр к 2029 году. Об этом сообщает China Daily, партнер сети TV BRICS.

© РИА Новости

Согласно плану, туристская валовая добавленная стоимость к этому времени будет составлять более 5 процентов от ВВП города. Ожидается также, что число туристов будет ежегодно увеличиваться более чем на 2 процента, а доходы от туризма – примерно на 4 процента в год. Помимо этого, эксперты прогнозируют рост турпотока из-за рубежа на 5 процентов ежегодно.

«Мы создадим сбалансированную и организованную инфраструктуру по всему городу и будем развивать уникальные туристические районы, учитывая имеющиеся в них ресурсы», – заявил глава Пекинского муниципального бюро культуры и туризма Ян Шуо.

Кроме того, бюро заключило соглашения о стратегическом сотрудничестве с четырьмя крупными банками Китая. Документы предполагают, что финансовые учреждения выделят порядка 150 млрд юаней (более 2 трлн рублей) в виде кредитов и финансовой поддержки на развитие туризма.

В Пекине также планируют постепенно отменить требования по бронированию для посещения достопримечательностей и увеличить часы работы нескольких популярных музеев.

Еще одной важной инициативой, представленной Пекинским муниципальным бюро культуры и туризма, стало улучшение инфраструктуры вокруг Великой Китайской стены. В частности, планируется запуск шести маршрутов по историческим памятникам достопримечательности, расширение ассортимента туристических продуктов и строительство качественных гостевых домов.

Как отмечает China Dаily, за первые три квартала текущего года Пекин принял 280 млн путешественников. Это принесло городу рекордный доход в размере 504 млрд юаней (свыше 6,8 трлн рублей).