Туристам в Таиланде запретили ходить в зоопарк с рогатками

Руководство популярного зоопарка Кхао Кхео в Таиланде разослало туристическим компаниям предупреждение – внимательно следить за тем, чтобы гости королевства во время экскурсий не проносили с собой рогатки. Причиной такого необычного требования стал недавний инцидент с отдыхающей из Китая.

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В социальных сетях завирусился ролик с подписью «Совсем не мило». На нем видно, как одна из женщин, пришедшая в группе китайских туристов, которые прогуливались по зоопарку в сопровождении гида, стреляет в кого-то из рогатки. В кого именно, непонятно, но можно предположить – произошло это в секторе «Долина тигров». Китаянка сильно рисковала.

Многие пользователи соцсети разозлились поведением «снайперши», не остался равнодушным и директор зоопарка Наронгвит Чодчой. Кроме писем в турфирмы было направлено обращение в полицию города Сирача с просьбой проверить обстоятельства инцидента, найти и наказать виновных.

Кстати, как предполагают местные СМИ, китайская туристка могла попросить рогатку у сотрудника службы безопасности зоопарка. Дело в том, что по территории зверинца свободно разгуливают обезьяны и время от времени пристают к посетителям. Поэтому рогатка оказывается порой совсем не лишней.

Случай со стреляющей китаянкой – не первый, когда туристы проявляют агрессию по отношению к животным в Кхао Кхео. В прошлом месяце в TikTok появилось видео с посетителями, которые бросают ракушки и обливают водой Му Дэн – знаменитого детеныша карликового бегемота, одну из главных звезд зоопарка. После этого инцидента было принято решение установить камеры наблюдения вокруг популярных у туристов вольеров.