В РСТ назвали самые популярные направления на новогодние каникулы

В этом году самыми популярными направлениями на новогодние каникулы у россиян стали Египет, Таиланд и ОАЭ, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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«Организованные российские туристы планируют провести новогодние каникулы на пляжах. Самые популярные направления – Египет, Таиланд и ОАЭ. На Египет приходится 22% туров, уже приобретенных на этот момент через наш ресурс. Средний чек по Египту составляет 255 тыс. руб. На втором месте Таиланд с долей 19% и средней ценой 359 тыс. руб. Отдых в ОАЭ (17%) стоит почти так же – в среднем 360 тыс. руб.», – приводит пресс-служба слова директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Кроме того, туроператоры фиксируют увеличение глубины бронирований на новогодние праздники – уже сейчас его объем в 2,3 раза превышает прошлогодние показатели, добавили в пресс-службе.