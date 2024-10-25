В РСТ назвали самые популярные направления на новогодние каникулы

Россияне выбирают для отдыха в новогодние каникулы Египет, Таиланд и ОАЭ – РСТ
В этом году самыми популярными направлениями на новогодние каникулы у россиян стали Египет, Таиланд и ОАЭ, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Организованные российские туристы планируют провести новогодние каникулы на пляжах. Самые популярные направления – Египет, Таиланд и ОАЭ. На Египет приходится 22% туров, уже приобретенных на этот момент через наш ресурс. Средний чек по Египту составляет 255 тыс. руб. На втором месте Таиланд с долей 19% и средней ценой 359 тыс. руб. Отдых в ОАЭ (17%) стоит почти так же – в среднем 360 тыс. руб.», – приводит пресс-служба слова директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
Кроме того, туроператоры фиксируют увеличение глубины бронирований на новогодние праздники – уже сейчас его объем в 2,3 раза превышает прошлогодние показатели, добавили в пресс-службе.
«По данным "Слетать.ру", уровень спроса на туры с заездами в новогодние праздники сейчас практически в 3,5 раза выше, чем в эти же даты годом ранее. Как пояснили эксперты портала, интерес к поездкам в Египет вырос в 12,5 раз, в Таиланд – в 5 раз, в ОАЭ – в 2,7 раз, в Турцию – в 1,9 раз. Одновременно появились бронирования во Вьетнам, Венесуэлу, Азербайджан, Гонконг, Испанию, Малайзию, Сингапур, Танзанию. Уровень спроса на туры на Шри-Ланку, в Белоруссию и Абхазию находится на том же уровне, что и год назад», – говорится в сообщении.