Никарагуа заявила о желании запустить рейсы в Россию

Никарагуа рассчитывает, что уже в ближайшее время удастся запустить рейсы по маршруту Москва – Манагуа. Об этом СМИ рассказал глава МИД республики Вальдрак Людвинг Джентске Уитакер.

© tourdom.ru

«Мы заметно продвинулись в техническом плане в вопросах, связанных с туристическим предложением. Мы готовы и ждем, что скоро такая возможность появится», – заявил дипломат.

По его словам, о запуске рейсов не так давно говорил и мэр Манагуа. Причем небезосновательно. Сейчас в столице страны ведется строительство современного аэропорта, который сможет принимать трансатлантические рейсы. Проект реализуется совместно с китайскими девелоперами, у которых большой опыт в этом вопросе. Планируется, что авиагавань полноценно заработает в самое ближайшее время.

Отметим, что на полях саммита стран БРИКС, который недавно прошел в Казани, стало известно о переговорах Минтранса РФ по поводу восстановления авиасообщения еще с рядом стран.

В частности, идет работа по запуску рейсов в Малайзию. Пока российские власти ждут подтверждения от малазийских аэропортов по обслуживанию и заправке отечественных самолетов. Также обсуждается вопрос и полетов в Бразилию.