В Сербии высказались о визах для россиян

Сербия является открытой страной и останется для россиян безвизовой. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«‎Сербия - открытая страна, и мы не изменим свою политику в отношении россиян, не будем вводить визы или делать что-либо подобное. Вам всегда рады в Сербии, у нас люди любят Россию. Мы понимаем друг друга. Если у вас будет возможность оказаться в Белграде, вы почувствуете, что там любят Россию», — подчеркнул он.

Вулин указал, что Сербия для РФ не просто дружественная страна, а братская.

«‎Большинство россиян, которые приехали в Сербию, сделали это из экономических соображений. Потому что они хотят открыть дело, избежать санкций и так далее. Это их право. Но среди них есть и некоторые люди - это ни в коем случае не большинство, - кто пытался использовать сербское гостеприимство в неприемлемых для нас целях: ввязываться в политику, пользуясь сербским гостеприимством, чтобы навредить российскому правительству и президенту [Владимиру] Путину. Мы это не поддерживаем и этого не позволяем, — отметил он. — Потому что Сербия для России - не просто дружественная страна, а братская. Мы чувствуем себя братьями с россиянами и не хотим участвовать в ваших внутренних делах».

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Вулин также подчеркнул, что Сербия не хочет никому позволить поссорить ее с РФ.