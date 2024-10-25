Филиппины ― почему это идеальное направление для отдыха зимой?

Российские туристы пока не открыли для себя Филиппины, а тем временем эта колоритная страна радостно встречает путешественников, проводит лояльную визовую политику и предлагает широкий выбор всевозможных приключений. Здесь есть дайвинг и снорклинг, серфинг и трекинг в горах, экскурсионные туры и расслабленный отдых на белоснежных пляжах с лазурной водой. Как провести время на Филиппинах и чем эта страна затмевает более востребованные у россиян курорты Азии ― в материале «Ленты.ру».

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Чем туристов привлекают Филиппины

Филиппины называют страной семи тысяч островов, и это реальная цифра, а не красивая метафора. Государство соседствует с популярными Таиландом, Вьетнамом и Индонезией, но туристов из России здесь очень мало ― в 2023 году на Филиппины приехали всего 23 тысячи соотечественников. Страна незаслуженно остается в тени излюбленных россиянами курортов Азии, хотя она предлагает не менее (а то и более) разнообразный отдых.

Здесь можно нежиться на белых песчаных пляжах, изредка окунаясь в чистейшее море. Или отправиться в горы, к вулканам и рисовым террасам. Заняться каньонингом ― экстремальным спуском по каньонам без помощи лодок. Поплавать с маской и аквалангом в живописных скалистых бухтах или научиться серфингу.

«Это очень красивая страна! Тут отличные коралловые рифы для снорклинга и дайвинга, водопады, горы, по которым можно ходить любыми маршрутами ― и это безопасно. Мне кажется, тут лучше всего любителям активного туризма, но есть и места, подходящие для пляжного отдыха», ― Элеонора Петрова, художница.

Кроме природных достопримечательностей европейских туристов на Филиппинах привлекает более близкая христианская культура (большинство верующих исповедует католицизм) и низкий языковой барьер, ведь английский является одним из двух официальных языков страны. А еще здесь правостороннее (в отличие от Таиланда и Индонезии) и более спокойное дорожное движение.

По словам генерального директора туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, поток российских туристов на Филиппины сейчас тормозит только отсутствие прямых рейсов. Запуск беспересадочных маршрутов Москва ― Манила и Владивосток ― Себу обсуждался еще в прошлом году, но до дела пока так и не дошло.

«Филиппинские партнеры говорят, что активно работают в этом направлении, обсуждают вопрос с российскими властями. Надеюсь, прямые рейсы скоро запустят, ― отмечает Арутюнов. ― Тем более Филиппины поддерживают сезон: зимой не так много вариантов пляжного отдыха за не очень большие деньги, кроме Таиланда и стран Ближнего Востока. Россиян на Филиппинах ждут, ведь наши туристы обычно отдыхают в самых хороших отелях, ездят на экскурсии и тратят много денег».

По словам художницы Элеоноры Петровой, которая девять лет живет на Филиппинах, местные всегда бывают рады гостям из других стран и редко пытаются их обмануть. В то же время отношение к туристам может отличаться в зависимости от региона.

Например, в Эль Нидо (муниципалитет на острове Палаван, который многие туристы признают одним из красивейших мест на Филиппинах) турист ― это кошелек. А на острове Негрос (пятый по величине остров Филиппинского архипелага. Привлекает туристов, которые ценят тишину и уединение) больше давно живущих экспатов, поэтому отношение более добрососедское. Но в целом филиппинцы очень терпеливые и заботливые, поэтому стараются показать свою страну лучшим образом.

«Доброта филиппинцев ― это одна из главных черт, из-за которой люди приезжают и остаются. Для местных важны семья и община, так что приезжий, раз он вдали от своих ― существо несчастное по определению. И о нем надо позаботиться. Тебе всегда помогут, пригласят к столу, и женщине здесь безопасно одной», ― Элеонора Петрова, художница.

Эмигрантка добавляет, что про отношение к россиянам сказать сложнее, поскольку филиппинцы вообще мало разбираются в том, что происходит в других частях света.

«Очень редко кто-то действительно бывает в курсе происходящего, чтобы задавать вопросы. Кроме того, филиппинцы избегают политических тем и скорее захотят сказать что-то хорошее, например, что Россия очень большая и богатая страна», ― добавляет художница.

Билеты и визы

Прямых рейсов на Филиппины сейчас нет. Авиабилеты в столицу страны, Манилу, доступны с пересадками в Гонконге («Аэрофлот»), Шанхае и Гуанчжоу (China Southern Airlines), Дубае (Emirates), Стамбуле (Turkish Airlines), Манаме (Gulf Air). Время в пути составит в среднем 18 часов в зависимости от длительности пересадки.

33 тыс. рублей стоит авиабилет Москва ― Манила в середине ноября (рейс China Southern Airlines с 14-часовой пересадкой в Шанхае, в одну сторону, с багажом).

В дополнение к изначальным 30 дням россияне могут запросить продление визы на 29 дней в любом офисе иммиграционного бюро (Bureau of Immigration). Процедура несложная ― нужно заполнить форму и оплатить пошлину около 65 долларов США (6000 рублей). Сделать это можно в том числе в аэропорту сразу по прибытии. Опытные путешественники на форумах советуют подавать на продление визы за 7-10 дней до окончания срока ее действия. После 59 дней на Филиппинах проживание снова можно продлить ― таким образом россияне могут оставаться в стране до трех лет.

Тревел-директор туроператора Cebuq.com Дмитрий Мурзинов советует путешественникам, которые не планируют посещать Манилу, сразу прилетать на остров Себу и начинать путешествие оттуда. Рейсы из Москвы с одной пересадкой есть у авиакомпаний China Southern Airlines, Emirates, Turkish Airlines, стоимость варьируется в пределе 30-60 тысяч рублей в одну сторону.

Россияне могут находиться на Филиппинах без визы до 30 дней. Важно, чтобы загранпаспорт путешественника был действителен минимум полгода с даты прибытия. Не ранее чем за пять дней до прилета необходимо заполнить электронную анкету и получить QR-код, который могут спросить на границе (а могут и не спросить).

Кроме того, при въезде туристу нужно будет показать действительный и оплаченный обратный билет, хотя на практике его тоже часто не спрашивают. Еще реже просят предъявить бронирование в отеле хотя бы на сутки после прилета (достаточно сделать бронь без предоплаты на Booking).

Где жить

Забронировать жилье на Филиппинах можно как через зарубежные сервисы Booking или Airbnb (работают только с VPN и не поддерживают российские банковские карты), так и через российские приложения «Яндекс Путешествия» и «Островок».

«Выбор хорошего отеля на Филиппинах, особенно если ваш бюджет ограничен и вы летите в высокий сезон с декабря по май, может стать непростой задачей. Рассчитывать на европейский уровень сервиса можно не везде, хотя он не уступает уровню в соседних странах Азии», ― обращает внимание тревел-директор туроператора Cebuq.com Дмитрий Мурзинов.

50-150 тыс. рублей в среднем стоят 10 дней отдыха на двоих в трех- и четырехзвездочных отелях.

По словам Мурзинова, туристы на Филиппинах делают несколько распространенных ошибок. Одни бронируют только один отель, а потом пытаются найти экскурсии на отдаленные острова. Другие хотят посетить много островов за короткое время и в итоге половину отпуска тратят на трансферы. Третьи пытаются путешествовать самостоятельно на общественном транспорте или групповыми турами, но в итоге теряют время и упускают многие достопримечательности.

«Идеальной формулой путешествия является неделя активного отдыха на островах Себу, Бохоль или Палаван, а затем неделя пляжного отдыха на Боракае или одном из небольших островов провинции Себу (Бантаян, Малапаскуа, Камотес)», ― советует эксперт.

Стоимость пляжно-экскурсионных туров по Филиппинам составляет от 100-150 долларов (9,5-14 тысяч рублей) на человека в день, не считая оплаты отеля.

«Для пляжного отдыха больше всего, конечно, подходит Боракай. Здесь отличные отели, хорошая береговая линия и очень красивые пляжи. Правда, в основном в стоимость размещения включаются только завтраки. А вот другие острова, например, Себу или Палаван — более экскурсионные направления. Пляжный отдых там не так хорош, зато много активностей», — рассказывает россиянка Елена, которая отправилась на Филиппины осенью 2024 года.

Деньги, связь и транспорт

Национальная валюта Филиппин называется песо (РНР). В одном песо 1,68 рубля. Туристам рекомендуют приезжать в страну с долларами и менять их на месте. Удобнее всего сделать это в аэропорту Манилы по прилете ― там выгодный курс и путешественнику не придется потом блуждать по городу в поисках обменного пункта.

Российские карты на Филиппинах не работают, да и вообще карты принимают не везде, поэтому лучше всегда иметь при себе наличные.

На Филиппинах есть два основных оператора мобильной связи ― Globe и Smart. Они могут с переменным успехом ловить интернет в разных частях островов и даже на разных улицах, к чему стоит быть готовыми. Приобрести местную SIM-карту можно в аэропорту с большой наценкой за 1500-2000 тысячи песо (2,5-3,5 тысячи рублей), зато консультанты подключат связь на месте и помогут заполнить объемную анкету. Тем, кому важно сэкономить, придется поискать SIM-карту в салонах связи, торговых центрах или продуктовых магазинах (например, в популярной сети «7/11»). Тогда с регистрацией нужно будет разобраться самостоятельно.

«В анкете надо было указать не только паспортные данные, но и подробную информацию про рабочую деятельность, про отель, в котором я остановилась, визы. Некоторые вопросы повторялись несколько раз, что вызывало у меня недоумение. Помимо этого, нужно было приложить фото паспорта и здания отеля с адресом. На заполнение ушло примерно 1,5 часа», ― так описывает этот процесс Натали, автор блога «Бежим вокруг планеты».

Сообщение между островами на Филиппинах осуществляется на самолетах и паромах. На большинстве курортных островов есть аэропорты, хотя не всегда они связаны напрямую без пересадок в Маниле.

В городах есть автобусы и такси, но самый колоритный способ передвижения ― джипни. Это маршрутки, представляющие собой разукрашенные джипы без дверей и боковых стекол, ― яркие, заметные и шумные. Водители джипни славятся агрессивной и быстрой ездой.

В Маниле даже проходят карнавалы «Король Джипни», на которых выбирают самые оригинальные автомобили. На курортах распространенным средством передвижения являются трициклы ― велосипеды или мопеды с тремя колесами. Многие туристы на Филиппинах арендуют скутеры и исследуют острова сами.

Что посмотреть на Филиппинах

Манила

Многие путешественники начинают знакомство с Филиппинами с Манилы. Как и многие города в Азии, столица страны полна контрастов. В богатом и ухоженном районе Макати люди берут кофе навынос и сидят с макбуками в тени небоскребов и пальм. А всего в нескольких километрах жители города прозябают в трущобах с решетками на окнах.

В Маниле не так много мест, где приятно и красиво гулять, зато бездомных и попрошаек можно встретить повсеместно. Некоторые даже мастерят плоты, чтобы подплывать к гулящим по набережным иностранцам.

Многие туристы и экспаты предпочитают держаться подальше от столицы, другие же сознательно едут туда, чтобы увидеть жизнь филиппинцев как она есть.

Одной из ключевых достопримечательностей Манилы является Интрамурос — исторический район, окруженный стенами, построенными испанскими колонизаторами в XVI веке. Здесь можно посетить старинную крепость Форт Сантьяго и Кафедральный собор Манилы.

Другое популярное у туристов место ― Рисаль Парк, названный в честь национального героя, поэта, писателя и просветителя Хосе Рисаля. Еще Манила славится своими восточными базарами, где можно купить традиционные филиппинские сувениры, антиквариат и попробовать местную кухню. Прогулку по городу можно завершить на побережье Манильского залива, насладившись красочным закатом.

Боракай

И все-таки Филиппины в первую очередь ассоциируются с пляжным отдыхом. А для этого лучше всего подходит остров Боракай. Его главная достопримечательность — Белый пляж протяженностью около четырех километров, который неоднократно признавался одним из лучших в мире.

Здесь много отелей, ресторанов и баров на любой бюджет, поэтому проблем с питанием, даже если в гостинице есть только завтрак, точно не будет.

Боракай славится своими вечеринками на пляже, которые проходят прямо у воды, с музыкой и танцами под открытым небом.

Благодаря сильным ветрам на Боракае любят заниматься кайтсерфингом и виндсерфингом ― сезон длится с ноября по апрель. Серферы особенно часто собираются на пляже Булабог, который идеально подходит для такого спорта. А те, кто предпочитает активный отдых на суше, могут подняться на гору Лухо — самую высокую точку острова, откуда открывается вид на весь Боракай.

Любопытный факт ― в 2018 году остров Боракай закрыли на шесть месяцев. Из-за наплыва туристов местные предприятия сливали сточные воды в море, из-за чего место оказалось на грани экологической катастрофы. С тех пор правительство Филиппин ввело строгие экологические нормы, чтобы сохранить природную красоту острова и предотвратить его загрязнение в будущем.

Себу

Другой остров, который обязательно стоит включить в поездку на Филиппины — Себу. Он больше подходит любителям активного дикого отдыха и самостоятельных путешествий, именно его часто называют «сердцем настоящих Филиппин», поскольку здесь можно увидеть как невероятную природу, так и настоящий быт местных жителей.

Себу и Магеллан

В 1521 году на острове высадился португальский мореплаватель Фернан Магеллан. Теперь главная историческая достопримечательность Себу — Крест Магеллана ― символизирует распространение христианства на Филиппинах. В шаге от Креста находится базилика Санто-Ниньо, где хранится старейшая католическая реликвия страны — образ Святого Младенца Иисуса. Кроме того, Себу известен тем, что с него началась колонизация страны Испанией.

По Себу лучше передвигаться на байке — именно так можно увидеть все его разнообразие. Здесь много маленьких деревушек с аутентичными домами на сваях, диких пляжей с белым песком, спрятанных в джунглях водопадов и пещер, а также очень красивые дороги, пролегающие вдоль зеленых тоннелей из высоченных пальм.

Кроме того, на острове можно найти множество потрясающих мест для дайвинга с разнообразной флорой и фауной. Главная его визитная карточка — это купание с огромными стаями сардин, которые словно торнадо кружат вокруг туристов во время погружения, и дайвинг с китовыми акулами.

«Филиппины ― это теплое море круглый год, кораллы, черепахи и завораживающие стаи сардин. У любителей дайвинга на Себу есть потрясающая возможность поплавать с самыми крупными рыбами планеты — китовыми акулами или понаблюдать за морскими лисицами чуть севернее, на острове Малапаскуа», ― Дмитрий Мурзинов, тревел-директор туроператора Cebuq.com.

Искатели приключений часто отправляются к водопадам Кавасан, окруженным густыми тропическими лесами. Здесь можно попробовать каньонинг — спуск по горным рекам и скалам с веревкой или без, а любителям менее экстремального отдыха предлагают лодочные экскурсии по пляжам и близлежащим островам.

«Возможно, каньонинг подойдет не всем в силу физических нагрузок, но однозначно стоит своих денег. Красивое ущелье, приятная прохладная вода и самое главное ― прыжки со скал высотой до 10 метров. Непередаваемые ощущения!» ― рассказывает фотограф и путешественница Дарья Рой.

Кроме того, на Себу множество троп для хайкинга. Мало кому известно, но здесь затаился аналог «шоколадных холмов», которыми славится другой филиппинский остров — Бохоль. Увидеть покрытые обильной растительностью вершины на Себу можно, взобравшись на самый высокий пик острова — Осмена (Osmeña Peak), который расположен недалеко от водопадов Кавасан. При этом подняться на него достаточно легко — пеший маршрут занимает всего 30 минут.

Палаван

Многие путешественники называют Палаван одним из самых живописных мест на Филиппинах. Жемчужина острова ― морской заповедник Эль Нидо, где можно увидеть известняковые скалы, белоснежные пляжи и лазурные лагуны.

«Это шикарное место для погружений, настоящая дайверская Мекка. Я и сам там нырял», ― признается Дмитрий Арутюнов.

Дайверам стоит отправиться в район Корон ― там на дне моря покоятся японские корабли времен Второй мировой войны, ставшие домом для множества морских обитателей. А еще Корон славится чистейшими озерами и горячими источниками.

«По-моему, Палаван ― это самое классное место на Филиппинах. В Эль Нидо потрясающие пейзажи и очень красивые пляжи, а подземная река в Сабанге ― просто удивительна», ― Элеонора Петрова, художница.

Эта река, которая находится недалеко от города Пуэрто-Принсеса, внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как одна из самых длинных подземных рек в мире. Туристы отправляются туда на лодках, чтобы увидеть причудливые карстовые образования, сталактиты и сталагмиты.

Бохоль

Остров Бохоль манит путешественников Шоколадными холмами. Ученые насчитывают там больше тысячи симметричных возвышенностей, покрытых зеленой травой. Во время сухого сезона она приобретает коричневый оттенок ― отсюда и название местности.

Еще на острове можно увидеть крошечных приматов с огромными глазами и очаровательными ушками ― филиппинских долгопятов. Численность этих животных стремительно сокращается, поэтому их оберегают в местном заповеднике.

Чтобы узнать больше об истории Филиппин, стоит посетить церковь Баклайон ― одну из старейших каменных церквей в стране, построенную испанскими колонизаторами в XVI веке.

Сиаргао

Остров Сиаргао — лучшее место для серфинга на Филиппинах. Любители экстремальных водных видов спорта приезжают сюда со всего мира, и одна из самых популярных зон для практики ― Cloud 9 Surfing Area.

На Сиаргао стоит отправиться на морскую рыбалку, исследовать секретные пляжи или поехать на экскурсию по небольшим соседним островам. Арендуйте каяк и посетите лагуну Сугба, чтобы покататься в бирюзовых водах среди мангровых лесов. Еще одно природное чудо — Магпупунко Пулс. Это естественные скальные бассейны, которые заполняются водой во время отлива, создавая идеальные условия для купания и снорклинга.

Что попробовать на Филиппинах

«Гастрономический туризм является одним из перспективных направлений на Филиппинах. Местные любят вкусно поесть, особенно морепродукты, рыбу и свинину. Основу кухни составляют мясные и рыбные супы, в том числе на кокосовом молоке», ― рассказывает Дмитрий Мурзинов.

На каждом острове есть свои традиционные праздничные блюда. Например, на Себу это лечон ― запеченный фаршированный поросенок, которого готовят особым способом, чтобы корочка получилась сочной и хрустящей.

По вкусу туристам придется адобо ― свинина или курица, тушеные с уксусом, соевым соусом и специями. Блюдо имеет пикантный, острый вкус с ноткой сладости и идеально сочетается с паровым рисом.

Еще один местный деликатес ― кислый суп синиганг, который готовят с бобовым растением тамаринд, овощами, свининой или креветками. Это согревающее блюдо часто едят в дождливые дни. Кроме того, туристам советуют пробовать кальдерету ― позаимствованное у испанцев блюдо из мяса в остром соусе. В качестве закуски на Филиппинах подают кинилау ― кусочки сырой рыбы в уксусе с овощами.

А на десерт выбирают хало-хало ― смесь колотого льда со сгущеным молоком, фруктами, карамельным кремом, подслащенными бобами и желе.

«Хало-хало представляет собой восхитительное сочетание текстур и вкусов — сладких, сливочных и освежающих, что делает его идеальным для жаркой погоды», ― отмечает Мурзинов.

Также здесь обязательно стоит попробовать фрукт гуанабана, или сметанное яблоко, у которого буквально йогуртовая мякоть. Филиппинцы считают, что этот фрукт заменяет домашнюю аптечку, поскольку обладает целым набором целебных свойств, но главное — считается противораковым средством. Несмотря на то что медицинские исследования не доказали эффективности гуанабаны в борьбе с раком, филиппинцы все равно верят в чудодейственный эффект фрукта.

На Филиппинах встречаются и такие деликатесы, которые отважится попробовать далеко не каждый турист. Например балут ― вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался эмбрион.

А в лавках с уличной едой филиппинцы предлагают исав (isaw) ― жареные на гриле шашлычки из маринованных куриных или свиных кишок, которые подаются с уксусом.

К чему стоит быть готовым туристу на Филиппинах

Хотя в целом обстановка на Филиппинах спокойная, в стране нередки случаи разбоев и краж, жертвами которых становятся и туристы. Российский МИД рекомендует путешественникам оставлять документы, деньги и другие ценности на хранение администраторам отелей, даже если речь идет люксовых гостиницах.

При этом отдыхающим не советуют посещать южные острова Филиппин: Минданао, Тави-Тави, Басилан и другие.

«В этих районах особенно развит такой вид преступности, как похищение людей с целью получения выкупа. Особенно это относится к европейцам и японцам», ― предупреждает МИД.

Россиянам на Филиппинах стоит быть готовыми к аскетичности местных и общей простоте жизни: мобильный интернет здесь местами работает плохо, а в некоторых отелях Wi-Fi нестабильный или есть только на ресепшен. Могут возникнуть и трудности с поиском подходящего размещения: то, что филиппинцы считают пятизвездочными отелями, искушенные путешественники оценят максимум «на троечку».