Сплошная антисанитария: турист рассказал о минусах Мальдив

Россиянка Елена Васильева, недавно вернувшаяся с отпуска на Мальдивах, рассказала о минусах отдыха на этих островах в преддверии туристического сезона в этой стране, который стартует в ноябре.

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По ее словам, единственный населенный пункт, в котором «можно столкнуться с цивилизацией», — это столица государства, город Мале. По размерам он примерно как российский город Энгельс.

Выяснилось, что страна переживает мусорный кризис. Несмотря на наличие перерабатывающих заводов, их количества недостаточно. В результате на улицах можно часто увидеть валяющиеся бутылки, пакеты, коробки и прочий мусор, передает слова Васильевой агентство «АБН24»

Еще одна проблема островов — плохо развитая система канализации. Все отходы стекают в море, из-за чего уничтожатся кораллы. Кроме того, из-за этого повышается уровень антисанитарии и местные заражаются различными болезнями, от которых гибнут сотни людей.

13 октября сообщалось, что россияне начали провозить алкоголь на острова с помощью разнообразных сосудов, в том числе упаковок от сока, шампуней и мягких канистр. Дело в том, что ввоз алкоголя на территорию республики запрещен, а местные цены на спиртное составляют десятки тысяч рублей.