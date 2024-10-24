ЮАР упростит правила выдачи виз для туристов из Индии и Китая

Южная Африка намерена упростить процесс выдачи виз туристам из Индии и Китая, чтобы увеличить турпоток их самых густонаселенных стран. С этой целью в январе 2025 года республика планирует внедрить систему «проверенных туроператоров» (Trusted Tour Operators), которая упростит процесс въезда для путешественников из этих ключевых стран БРИКС, сообщает BusinessTech.

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Министр внутренних дел ЮАР Леон Шрайбер пояснил, что туристические операторы, проверенные властями африканской страны, будут отвечать за тургруппы из Индии и Китая, которым на данный момент требуется специальное разрешение перед поездкой. Это снизит административную нагрузку, являющуюся препятствием в развитии туризма между этими странами.

Отмечается, что данная инициатива направлена на то, чтобы сделать Южную Африку более доступным направлением для этих государств.

«Туризм — одно из естественных преимуществ ЮАР. Это одна из сфер, в которой мы должны преуспеть», — подчеркнул Шрайбер.

Упрощение правил выдачи виз уже помогли таким странам, как Таиланд, который увеличил приток туристов из Индии таким образом. Саудовская Аравия, в свою очередь, стремится увеличить число индийских путешественников с 1,5 млн до 7,5 млн человек ежегодно к 2030 году. С этой целью руководство страны открыло новые визовые центры и ввело четырехдневную транзитную визу для индийцев.

Шрайбер отметил, что система «проверенных операторов» является временной мерой, а конечной целью станет внедрение полностью электронной системы разрешений на въезд.

Согласно данным Статистического управления ЮАР, в 2023 году в республику прибыло около 80 тысяч туристов из Индии и 37 тысяч – из Китая.