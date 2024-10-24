ЮАР упростит правила выдачи виз для туристов из Индии и Китая

ЮАР упростит правила выдачи виз для туристов из некоторых стран БРИКС
Южная Африка намерена упростить процесс выдачи виз туристам из Индии и Китая, чтобы увеличить турпоток их самых густонаселенных стран. С этой целью в январе 2025 года республика планирует внедрить систему «проверенных туроператоров» (Trusted Tour Operators), которая упростит процесс въезда для путешественников из этих ключевых стран БРИКС, сообщает BusinessTech.
Министр внутренних дел ЮАР Леон Шрайбер пояснил, что туристические операторы, проверенные властями африканской страны, будут отвечать за тургруппы из Индии и Китая, которым на данный момент требуется специальное разрешение перед поездкой. Это снизит административную нагрузку, являющуюся препятствием в развитии туризма между этими странами.
Отмечается, что данная инициатива направлена на то, чтобы сделать Южную Африку более доступным направлением для этих государств.
«Туризм — одно из естественных преимуществ ЮАР. Это одна из сфер, в которой мы должны преуспеть», — подчеркнул Шрайбер.
Упрощение правил выдачи виз уже помогли таким странам, как Таиланд, который увеличил приток туристов из Индии таким образом. Саудовская Аравия, в свою очередь, стремится увеличить число индийских путешественников с 1,5 млн до 7,5 млн человек ежегодно к 2030 году. С этой целью руководство страны открыло новые визовые центры и ввело четырехдневную транзитную визу для индийцев.
Шрайбер отметил, что система «проверенных операторов» является временной мерой, а конечной целью станет внедрение полностью электронной системы разрешений на въезд.
Согласно данным Статистического управления ЮАР, в 2023 году в республику прибыло около 80 тысяч туристов из Индии и 37 тысяч – из Китая.