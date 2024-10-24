Популярные отели Турции рассказали о зимних концепциях

Отели Турции публикуют зимние концепции на сезон-2024/2025. Редакция TourDom.ru узнала, что изменится в популярных гостиницах, какие сервисы станут недоступны, что нового предложат туристам.

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С 15 октября в отеле Akka Alinda уже начали подогревать бассейны, доступен для гостей и аквапарк с теплой водой. Со сменой концепции несколько сократится ассортимент баров – в них останется алкоголь только местного производства.

«Зимой туристам предложат новые активности: трекинг по горам, велопрогулки, курсы рисования и турецкого языка», – сообщил представитель сети Улугбек Рашидов.

Другой отель цепочки – Akka Antedon – в зимнем сезоне временно закроется на реновацию общественных зон.

В отелях сети Selectum – Kremlin Palace и Selectum Family Resort Side – в зимнем сезоне будут подогреваться только крытые бассейны.

По питанию и напиткам в целом в зимнем формате ничего не изменится.

«Ассортимент останется таким же, как в летнем сезоне, – говорит руководитель отдела маркетинга Влад Фомин. – Основное отличие концепции – сокращение анимационных программ, их будут корректировать в зависимости от погодных условий».

В Adalya Elite Lara планируют подогревать некоторые бассейны, а лунапарк примерно с 7 ноября закроют.

В своем телеграм-канале отель публикует меню баров на зимний сезон, доля местных напитков в нем увеличилась.

Будут теплыми и некоторые бассейны в отеле «Этно Белек». В концепции, в частности, названы главный и крытый бассейны, а также индивидуальные при виллах.