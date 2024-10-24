Из Минвод запустят прямые авиарейсы в Тбилиси и Батуми

Авиакомпания Red Wings начнет выполнять рейсы из ставропольского города Минеральные Воды в грузинские города Тбилиси и Батуми.

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«Первый рейс в Тбилиси из Минеральных Вод планируется 29 октября, а дополнит программу прямой рейс в Батуми с 2 ноября. Полеты будут выполняться на ближнемагистральном лайнере Superjet-100, вмещающем до 100 пассажиров», — сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Вылеты в Тбилиси из Минеральных Вод будут осуществляться по вторникам в 06:05, а обратно — в 09:00 по местному времени. С 3 ноября также запустят дополнительный рейс по воскресеньям с вылетом из Минвод в 14:15, в обратную сторону — в 17:20 по местному времени. Время в пути составит 1 час 5 минут.

Рейс из Минвод в Батуми будет отправляться по субботам в 08:10 по местному времени, в обратном направлении — в этот же день в 11:10 по местному времени. С 14 ноября программа полетов расширится за счет введения еще одного рейса c вылетом из Минеральных Вод по четвергам в 14:20 и обратным рейсом из Батуми в 17:30 по местному времени. Полет займет 1 час 10 минут.