Суперкрыса проникла на борт самолета, напугав пассажиров

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Суперкрыса проникла на борт самолета Spirit Airlines из Далласа в Лос-Анджелес, напугала пассажиров и попала на видео. Ролик распространился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на что обратило внимание издание New York Post.

На записи видны лапы грызуна, сидящего в светильнике над головой одного из пассажиров. «Это суперкрыса», — воскликнул один из очевидцев на заднем фоне. Видео рассмешило пользователей сети, которые предположили, что крыса уже объездила весь мир. Авиакомпания пока не прокомментировала случившееся.

Ранее пассажиры самолета в Индии увидели на борту рептилию и вынудили экипаж охотиться за ней с ведрами. Уточняется, что инцидент произошел на борту авиакомпании IndiGo.