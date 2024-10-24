Нижегородцы рассказали, как отдыхают на Кубе в условиях энергокризиса

Энергетическая катастрофа, накрывшая Кубу, коснулась тысяч российских туристов, отдыхающих на острове. Люди остались без света, связи и горячей воды. Среди них оказались и нижегородцы, у которых мы узнали, как им удаётся отдыхать в таких непростых условиях.

Утром 18 октября на острове вышла из строя крупнейшая электростанция Antonio Guiteras. Без электричества осталось почти всё население страны. Несколько раз власти республики пытались восстановить работу электростанции, но безуспешно. В итоге столица Гавана и популярные курорты погрузились во тьму.

«Практически во всех отелях есть генераторы, поэтому совсем без света мы не сидели и не сидим, – рассказал нам житель Нижнего Новгорода Михаил Костылев, отдыхающий в Варадеро вместе с супругой. – Хотя нашим соседям, которые забронировали бунгало, не повезло, и генераторов у них нет. Ходят к нам, чтобы зарядить телефоны. Мощности понижены, и кондиционеры еле работают, но сейчас они и не нужны – какой-то адской жары нет».

Правда, воду из экономии не греют, а потому из душа идёт холодная вода.

По словам Михаила, из-за отсутствия света им пришлось отменить экскурсию в Гавану. Местные гиды объясняли это ещё и тем, что начались перебои с бензином, который приходилось дополнительно тратить на генераторы. Также туристам не рекомендовали выходить гулять самостоятельно, так как из-за отсутствия света в стране выросла уличная преступность.

Ситуацию усугубляет и ураган «Оскар», прошедший накануне через восточное побережье.

«На пляже установили сразу два красных флага, волны были очень сильные, так что мы несколько дней не купаемся в океане, из-за которого сюда и приехали», – вздыхает нижегородец.

Власти Кубы, пообещав восстановить энергоснабжение, предупредили жителей и туристов, чтобы те не ждали сразу заметного улучшения. По их словам, республика не может глобально справиться с кризисом: тепловые ТЭС устарели, нефти для них не хватает, а спрос на электричество растёт. Кроме того, на ситуацию влияют наложенные США санкции: из-за их торговой блокады Куба не покупает достаточно ресурсов, чтобы нормально обслуживать станции.

Кстати

От представителей туриндустрии или МИДа не поступало рекомендаций отменять туры на Кубу или переносить их на другое время. Значит, форс-мажором ситуация не признана и отказы от купленных путёвок будут происходить за счёт туристов. Несмотря на ситуацию, как рассказали нам представители туроператоров, нижегородские туристы не отказываются от купленных путёвок, надеясь, что скоро всё наладится.