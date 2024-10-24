Туристический сбор в Таиланде сразу будет включать и страховку

Министерство туризма Таиланда подтвердило, что со следующего года иностранные гости будут платить по 300 батов (850 руб.) за въезд в королевство. Соответствующий законопроект представят кабмину на рассмотрение в январе.

© tourdom.ru

Предполагается, что на первом этапе туристический сбор будет взиматься только с иностранцев, прибывающих в Таиланд по воздуху. Затем эта инициатива распространится и на путешественников, которые пересекают наземные пограничные пункты пропуска.

Как пояснил глава Минтуризма Соравонг Тхиентхонг, сбор туристам нужно оплачивать до прибытия в королевство. Для этого разработают специальный сайт и мобильное приложение. При этом с системой «Мир» Таиланд не работает, так что российским туристам придется искать выход из ситуации. По словам чиновника, система будет похожа на южнокорейскую K-ETA.

Наконец, в туристический сбор внесут и страховку для путешественников. Взнос составит 60 батов (170 руб.). Полис будет действовать в течение 30 дней. При наступлении страхового случая при летальном исходе сумма выплаты – 1,5 млн батов (около 4 млн руб.), а при получении травм – 500 тыс. батов (около 1,5 млн руб.).

Отметим, что туристический сбор в Таиланде планировали ввести в 2019 году, но тогда помешала пандемия коронавируса. К вопросу возвращались еще несколько раз, но лишь недавно чиновники сошлись на мнении, что налогу быть.