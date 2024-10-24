Вход в собор Парижской Богоматери могут сделать платным для туристов

Министр культуры Франции Рашида Дати может сделать вход в собор Парижской Богоматери платным для туристов. Об этом стало известно в четверг, 24 октября.

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«Я предложила архиепископу парижскому простую идею: сделать символический тариф для всех туристических визитов Нотр-Дама»‎, — заявила политик.

По ее словам, цена за вход в пять евро поможет собрать государству порядка 75 миллионов евро в год, пишет Figaro.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года. Огонь обрушил шпиль собора и уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок.

Следствие установило, что возгорание произошло в районе шпиля. Спецслужбам удалось потушить огонь лишь на утро следующего дня. На реставрацию собора удалось собрать порядка 830 миллионов евро благодаря пожертвованиям.

При этом настоятель Нотр-Дам Патрик Шове отметил, что на восстановление сгоревшей части собора может понадобиться от 15 до 20 лет, а работы по воссозданию шпиля в его первоначальном виде завершатся в 2024 году.

В марте 2023 года генерал Жан-Луи Жоржлен, ответственный за восстановление здания, сообщил, что собор Парижской Богоматери откроется для посетителей и богослужений в декабре 2024 года.