Туристам предложили тур в Египет для встречи с собакой с пирамиды Хеопса

После того как видеоролик о собаке, которая отважно забралась на пирамиду Хеопса в пригороде Каира, стал вирусным в соцсетях и привлек внимание к Египту, лохматую знаменитость решила использовать одна из американских туристических компаний. В США и Канаде появился 5-дневный тур, включающий посещение частично открытого Большого Египетского музея и экскурсию к пирамидам Гиза. А хитом программы заявлен обед в компании с четвероногим исследователем древнеегипетского памятника.

© tourdom.ru

Столь необычная идея с продвижением турпродукта появилась после того, как в паблике начали обсуждать просьбу организовать фото с героем видеоролика за 25 тыс. египетских фунтов (около 50 тыс. руб.). Другой же эксцентричный американец предложил заплатить в 4 раза больше за возможность стать хозяином собаки. Поэтому предприимчивый руководитель туркомпании посчитал, что эксклюзивный обед со знаменитым псом – это то, чего не хватало туристам для поездки в Страну пирамид. Правда, неизвестно, получено ли согласие самой собаки на такое сотрудничество.

После привлечения внимания к подвигам четырехлапого в сети появились и другие подобные видеосюжеты. На них видно, как несколько собак бегают по древним пирамидам, также не боясь высоты. Так что идею с фотосессией и времяпрепровождением в компании с покорителями рукотворных вершин вполне можно растиражировать. Российские туристы отмечали, что во время экскурсий они замечали достаточно много бездомных собак в том районе.

Ранее TourDom.ru написал, что четвероногий авантюрист стал звездой интернета, побывав на самой высокой из пирамид и бесстрашно спустившись по крутому склону. Высота рукотворного сооружения, насчитывающего 4,5 тыс. лет, сопоставима со зданием в 40 этажей.