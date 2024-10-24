Сербия отказалась отменять прямые рейсы в Россию

Сербия отказалась отменять прямые авиарейсы в Россию вопреки давлению Запада. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил вице-премьер страны Александр Вулин.

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Политик отметил, что Белград не изменит политику в отношении экономического сотрудничества с Москвой, а также не будет вводить никаких санкций против России.

«А полеты в Москву — это часть нашего экономичного взаимодействия, — пояснил Вулин. — Я не могу сказать, будет их больше или меньше, но я знаю, что мы не перестанем летать в Москву».

Ранее стало известно, что россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов как в заграничных, так и в отечественных банках и пунктах обмена валют.