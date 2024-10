Российский путешественник побывал в США и описал особенности американцев

Российский путешественник побывал в США и рассказал, что особенности характера американцев «сводят его с ума». Свои наблюдения он описал в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По словам автора, некоторые фразы и привычки жителей Штатов «выбивают из колеи». В пример он привел выражение «Давай когда-нибудь встретимся» (Let’s get together sometime). Россиянин обратил внимание на то, что американцы употребляют его при любом удобном случае, но на самом деле встречи они назначают крайне редко.

«Потом выясняется, что это "когда-нибудь" — это просто фигура речи. Ни завтра, ни через неделю, и даже ни через месяц встречу никто не планирует», — пояснил он.

Также россиянина возмутила фраза «Это интересно» (That’s interesting). Общаясь с американцами, он понял, что она не имеет ничего общего с искренним интересом собеседника.

«Это просто вежливый способ сказать: "Меня это не касается" или "Мне все равно"», — заключил автор.

Ранее другая тревел-блогерша выразила мнение, что русских людей не поймут в США. Так, в стране не принято отпускать детей играть одних на улице.