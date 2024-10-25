Туроператор: оплата сбора в Таиланде может вызвать трудности

Введение Таиландом туристического сбора с иностранцев в размере 300 батов ($9) может обернуться трудностями с его оплатой для самостоятельных туристов из России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

"Поскольку у многих россиян ограничен доступ к международным платежным системам, это может вызвать определенные трудности для самостоятельно путешествующих туристов. Что касается организованного туризма, людей, которые покупают свои туры у туроператоров, то, скорее всего, будет найдено решение, которое позволит туроператорам участвовать в этом процессе. И тогда сложности, которые могут возникнуть при оплате сбора, будут полностью нивелированы туроператором от лица туриста", - сказал он. "Подобные налоги - это нормальная практика во многих странах. Если мы берем среднюю продолжительность проживания российских туристов в Таиланде, а в нашей компании она составляет примерно 14 ночей, то получаем весьма небольшую сумму за одну ночь. Понятно, что любые дополнительные сборы не являются большим стимулом в вопросе рассмотрения того или иного направления. Однако с учетом того, что сбор будет совсем небольшим, он никак не отразится на спросе в среднем и высоком ценовых сегментах. Может быть, кто-то начнет задумываться о других направлениях только в бюджетном ценовом сегменте, которого на рынке присутствует не так уж и много", - добавил собеседник агентства.

О новом сборе

По данным газеты Bangkok Post, министр туризма и спорта Таиланда Соравонга Тхиентхонг сообщил, что ведомство в январе вынесет на рассмотрение правительства предложение о введении туристического сбора с иностранцев в размере $9. На первом этапе планируется взимать сбор с туристов, прибывающих в страну авиатранспортом. В ходе реализации второго этапа мера распространится и на иностранцев, въезжающих на территорию королевства через наземные пограничные переходы. Как ожидается, этот процесс займет не менее шести месяцев.

Как отметил Тхиентхонг, оплату сбора туристы смогут произвести через веб-сайт или приложение, которые будут разработаны в дальнейшем. Предполагается, что процесс оплаты сбора будет аналогичным тому, который применяется в южнокорейской системе регистрации K-ETA, требующей от иностранных туристов зарегистрироваться и произвести онлайн-платеж перед въездом в страну. Планируется, что в сумму 300 батов будет включен страховой взнос в размере 60 батов ($1,8).

Таиланд рассчитывает по итогам года принять 36 млн иностранных туристов и получить доход от туротрасли в размере 1,8 трлн батов ($54 млрд). Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком и находится на пятом месте по числу посещений среди всех национальных групп туристов. По данным министерства туризма и спорта, с начала текущего года Таиланд посетили более 1,2 млн россиян. На первом месте находится Китай - 5,5 млн туристов, на втором - Малайзия (3,9 млн), на третьем - Индия (1,6 млн), на четвертом - Южная Корея (1,45 млн).