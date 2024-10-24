На Шри-Ланке создали горячую линию для туристов

Полиция Шри-Ланки ввела специальную программу для обеспечения безопасности туристов. Власти приняли во внимание конфликты на Ближнем Востоке и в Восточной Европе и решили обезопасить туристов, сообщает ТАСС.

Планируется усилить особый отдел полиции по туризму. Кроме того, туристы могут звонить на горячую линию полиции Шри-Ланки по номеру 1997. Владельцам отелей рекомендовали принять меры для защиты туристов и их имущества от воров.

Согласно официальным данным, с начала 2024 года на Шри-Ланку въехали 1,48 млн туристов. Россияне в этом списке занимают третье место после граждан Индии и Великобритании.