Турист из России побывал в польской деревне и рассказал об увиденном

Российский путешественник посетил отдаленную деревню в Польше и выяснил, как там живут люди. Свои наблюдения он описал в блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

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Автор рассказал, что в поселке была только одна улица, вдоль которой стояли дома с черепичными крышами. При этом он увидел и много заброшенных и обветшалых зданий.

Путешественник также побывал в местном магазине и увидел, что посреди зала там стояли большие ящики с пивом.

«Это я к вопросу о том, насколько можно считать деревню благополучной, если алкоголь здесь — это главный товар», — отметил россиянин.

Пообщавшись с местными жителями, он выяснил, что село находится в сотнях километрах от крупного города, поэтому почти вся молодежь уезжает на заработки.

«Бедненько живут поляки, хотя и отрицают это», — заключил автор.

Другая тревел-блогерша побывала в Париже и раскрыла неприглядные факты о городе. Россиянку возмутило обилие граффити на исторических зданиях и мусор под ногами.