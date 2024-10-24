Саудовская Аравия и Китай расширяют сотрудничество в сфере туризма
Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль Хатиб совершил рабочую поездку в Пекин, где провел встречу с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели и представителями Туристической палаты Китая. Обсуждались возможности расширения инвестиций в растущую индустрию гостеприимства королевства и создания в стране условий для комфортного отдыха жителей КНР. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Arab News.
Ахмед Аль Хатиб отметил высокий потенциал развития сотрудничества между двумя странами. По его словам, Саудовская Аравия стремится стать одним из ведущих направлений международного туризма. В частности, согласно программе стратегического развития страны «Видение 2030», предполагается, что граждане КНР станут третьими по численности среди иностранных гостей королевства.
В июне 2023 года Пекин присвоил Саудовской Аравии статус «Одобренное место назначения». Этот лейбл позволяет упростить организацию групповых поездок из Китая в ближневосточную страну. Кроме того, предпринимаются усилия по увеличению числа прямых рейсов между странами и разработке специализированных туристических продуктов.
Министр также выразил оптимизм относительно будущего развития туристических связей с Китаем. Эр-Рияд планирует укреплять сотрудничество с Пекином в этой отрасли посредством выстраивания стратегического партнерства, которое может создать основу для дальнейшего укрепления экономического и культурного обмена.