Саудовская Аравия и Китай расширяют сотрудничество в сфере туризма

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль Хатиб совершил рабочую поездку в Пекин, где провел встречу с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели и представителями Туристической палаты Китая. Обсуждались возможности расширения инвестиций в растущую индустрию гостеприимства королевства и создания в стране условий для комфортного отдыха жителей КНР. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Arab News.

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Ахмед Аль Хатиб отметил высокий потенциал развития сотрудничества между двумя странами. По его словам, Саудовская Аравия стремится стать одним из ведущих направлений международного туризма. В частности, согласно программе стратегического развития страны «Видение 2030», предполагается, что граждане КНР станут третьими по численности среди иностранных гостей королевства.

В июне 2023 года Пекин присвоил Саудовской Аравии статус «Одобренное место назначения». Этот лейбл позволяет упростить организацию групповых поездок из Китая в ближневосточную страну. Кроме того, предпринимаются усилия по увеличению числа прямых рейсов между странами и разработке специализированных туристических продуктов.

Министр также выразил оптимизм относительно будущего развития туристических связей с Китаем. Эр-Рияд планирует укреплять сотрудничество с Пекином в этой отрасли посредством выстраивания стратегического партнерства, которое может создать основу для дальнейшего укрепления экономического и культурного обмена.