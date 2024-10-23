Туристы возмутились закрытым пляжем и «мутной водой» в Эмиратах

Туристам, отдыхающим в гостиничном комплексе Bin Majid Beach Resort 4* в Рас-эль-Хайме, категорически не повезло с пляжем. Без малого месяц он был недоступен из-за строительства по соседству казино и моста, а когда открылся, выяснилось, что песчаная полоса заметно увеличилась и до моря нужно довольно долго идти. При этом качество воды из-за стройки, мягко говоря, не идеальное. Во всяком случае, так говорят туристы.

© tourdom.ru

«До 21 октября пляж в BM Beach Resort 4* был закрыт, туристов возили в отель BM Beach Hotel 3*. На сегодня часть пляжа по-прежнему закрыта, на остальной продолжаются ремонтные работы. Еще вчера на открытой части пляжа не было даже лежаков и зонтиков, сегодня поставили», – рассказала TourDom.ru турагент – подписчица чата для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома».

Некоторые туристы очень не довольны сложившейся ситуацией. Во-первых, окружающий ландшафт напоминает промзону и не располагает к безмятежному отдыху. Во-вторых, морская вода после расширения пляжа не вполне чистая.

«Должна пройти неделя, две или три, чтобы вся взвесь легла на дно. Я, например, могу купаться, мне все равно, но вот ребенка пускать страшно в эту муть», – поделился один из туристов, который сейчас находится в BM Beach Resort. Отдыхающие попытались через туроператора переселиться в другой отель с более комфортным пляжем, но столкнулись с дефицитом мест – в Эмиратах начинается высокий сезон и туристов очень много.

По мнению руководителя юридического отдела компании «Байбородин и партнеры» Вадима Погорелова, туристы могут обратиться с соответствующей претензией к туроператору. Однако говорить о его безусловной обязанности удовлетворить такую претензию, равно как и о положительном для отдыхающих исходе судебного процесса, было бы некорректно.

«Туристы не были лишены возможности пользоваться пляжем и купаться в море – услуги были предоставлены пригодными для целей, для которых услуги подобного рода обычно приобретаются», – отметил юрист. Он добавил, что туристы, которые говорят о «мутной воде» и о том, что «купаться неприятно», высказывают субъективные оценки. «Тем не менее такая оценка туристов очень часто является основанием для обращения туристов в суд, хоть далеко не всегда приводит к желаемому туристами результату», – сказал Вадим Погорелов.

В начале октября мы писали, что туристы, купившие тур в BM Beach Resort 4*, буквально за неделю до вылета узнали о закрытии пляжа. Поставщик сообщил, что отель предоставит своим гостям трансфер до пляжа другой гостиницы, однако туристов такой вариант не устроил.