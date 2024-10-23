Эксперт — о возможных проблемах с обменом старых долларов

Экономист Михаил Беляев прокомментировал возможные проблемы с обменом старых долларов.

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«Не принимают старые купюры только несколько стран, а в мире же стран намного больше. И не исключено, что есть какие-то страны, которые принимают эти самые доллары к обмену и к оплате», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как предположил Беляев, речь может идти об отголосках санкций.

По словам эксперта, когда США выпускали новые образцы валюты, то они информировали, что доллары старого образца будут действовать параллельно с новым дизайном столько, сколько нужно.

«Видимо, они внутри у себя проводят операции по изъятию купюр старого образца и пополняют оборот новыми. Я думаю, что это идёт не со стороны США, а со стороны банков, которые чего-то опасаются и сами взяли инициативу. Это зарубежные банки, которые обслуживают наш туристический оборот наиболее широко», — добавил Беляев.

Ранее в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что в последнее время многие туристы сталкиваются с проблемами с обменом старых долларов за рубежом.