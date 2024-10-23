Застрявшие в пустыне Дубая туристы вызвали верблюда через Uber

Застрявшие в пустыне Дубая женщины вызвали верблюда через приложение Uber, предназначенное для заказа такси, пишет NDTV.

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Как рассказали сами туристки, они катались по пустыне, когда их автомобиль сломался. Пытаясь найти выход из ситуации, они с помощью приложения Uber вызвали верблюда. Через некоторое время к ним подошел мужчина, державший животное за поводья.

Одной из женщин удалось запрыгнуть на верблюда, в то время как подруга не могла сдержать удивления, осознав, что им действительно прислали верблюда. Сам хозяин животного рассказал, что таким образом «таксует» и помогает заблудившимся путешественникам в пустыне.

Пользователи соцсетей были удивлены таким сервисом.

«Только в Дубае можно заказать верблюда, как будто это не проблема», — шутят комментаторы.

Ранее в китайской пустыне установили верблюжьи светофоры.