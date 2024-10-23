На Канарских островах туристы оказались заблокированными в отелях

В Испании, на Канарских островах, в прошедший выходной, 20 октября, вновь вспыхнули протесты жителей. Постояльцы одного из местных отелей оказались заблокированы внутри в связи с выступлениями протестующих.

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По словам очевидца, с которым удалось поговорить изданию The Sun, тысячи враждебно настроенных людей вышли на улицы с лозунгами «Туристы, уезжайте домой». Жители, в последнее время все чаще устраивают протестные акции, выступая против массового туризма и выражая недовольство наплывом отдыхающих. Их возмущает рост цен на жилье, поведение туристов, которые, по мнению местного населения, наносят экологии непоправимый вред.

44-летний Ли Паттемор из Великобритании отдыхал на курорте Мелонерас вместе с женой и двумя дочерьми, которым 11 и 6 лет. Семья вынуждена была наблюдать за толпой из окна отеля, окруженного протестующими.

«Мы были слишком напуганы, чтобы выйти», - описал ситуацию британец.

Полицейские, прибывшие на место, разогнали участников акции, но туристы по-прежнему боялись покидать отель даже для того, чтобы отправиться в аэропорт.

Ранее сообщалось, что в текущем году Испания приняла рекордное число туристов, прибывших из-за рубежа.