Власти Мальдив запретили ввоз вейпов для туристов

С 15 ноября будет запрещен ввоз на Мальдивы вейпов (устройств для испарения курительных жидкостей, электронных сигарет. – Ред.). Ограничение касается и туристов, соответствующую рассылку уже получили некоторые туроператоры.

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«С 15 ноября, если кто-либо въедет в страну и попытается провезти вейп-устройства, мы перехватим их на границе», – приводит слова министра безопасности Мальдивской Республики Али Ихсана издание hoteliermaldives.com.

Чиновник уточнил, что запрет на использование вейпов будет введен месяцем позже – с 15 декабря. Пр этом планов допускать для иностранных гостей какие-либо исключения в законодательстве у правительства Мальдив нет.

Инициатором бана вейпов выступило общественное объединение в области здравоохранения Maldives NCD Alliance. Медики пришли к выводу, что «парение» курительных смесей приводит к росту числа неинфекционных заболеваний на архипелаге.

После ввода запрета на электронные сигареты условия на Мальдивах для любителей скрасить отдых сомнительными в плане пользы для здоровья средствами станут одними из самых строгих среди популярных у туристов стран. В республику нельзя ввозить алкоголь, в том числе купленный в магазинах беспошлинной торговли, – штраф к нарушителям составляет до 500 долларов. Туристы могут употреблять только спиртное, которое им подается в гостиничных ресторанах.

Напомним, что ввоз электронных сигарет, вейпов любых типов, а также кальянов – под запретом и в другой популярной туристической стране, Таиланде.