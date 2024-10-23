В Индонезии депортируют россиянку за отказ предъявить паспорт

В Индонезии россиянку депортируют за отказ предъявить паспорт властям
В Индонезии российская туристка почти месяц провела в камере иммиграционной службы за отказ представиться ее сотрудникам и показать паспорт с визой. Вчера суд в городе Сурабая обязал ее выплатить штраф в 500 тыс. индонезийских рупий (около 3,1 тыс. руб.) или провести в настоящей тюрьме неделю. Женщина предпочла отдать деньги. Однако власти сразу же запустили процесс ее депортации на родину и, скорее всего, россиянка останется под стражей до посадки на самолет.
Злоключения туристки начались еще 24 сентября, когда она приехала во второй по величине город в Индонезии. Бдительная общественность просигнализировала, что в шикарном частном доме проходит фотосессия и в качестве одной из моделей там является иностранка. Прибывшим на место офицерам иммиграционной службы россиянка якобы представилась чужим именем и отказалась подтвердить законность своего пребывания в стране документами. За это ее тут же задержали. Почему так повела себя наша соотечественница, неизвестно.
Только через 5 дней туристка согласилась показать свой паспорт, но дело уже закрутилось. В качестве версии следователи рассматривали обвинение в нелегальной работе моделью, но не смогли представить доказательства суду. В итоге было назначено не самое строгое наказание: максимально за неповиновение офицерам ей могли присудить штраф до 23 млн рупий и 3 месяца тюремного заключения.
Руководство иммиграционной службы заявило, что прошедшая через такие испытания иностранка должна стать примером для других туристов, игнорирующих законы страны. И пообещало впредь также быстро реагировать на любые подобные сигналы.
Ранее TourDom.ru писал, что власти Индонезии решили кардинально ужесточить иммиграционное законодательство. К иностранцам, уличенным в нарушении правил, предложено применять политику нулевой терпимости. Например, за просроченную визу наказывать несколькими годами тюрьмы.