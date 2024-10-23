В Индонезии депортируют россиянку за отказ предъявить паспорт

В Индонезии российская туристка почти месяц провела в камере иммиграционной службы за отказ представиться ее сотрудникам и показать паспорт с визой. Вчера суд в городе Сурабая обязал ее выплатить штраф в 500 тыс. индонезийских рупий (около 3,1 тыс. руб.) или провести в настоящей тюрьме неделю. Женщина предпочла отдать деньги. Однако власти сразу же запустили процесс ее депортации на родину и, скорее всего, россиянка останется под стражей до посадки на самолет.

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Злоключения туристки начались еще 24 сентября, когда она приехала во второй по величине город в Индонезии. Бдительная общественность просигнализировала, что в шикарном частном доме проходит фотосессия и в качестве одной из моделей там является иностранка. Прибывшим на место офицерам иммиграционной службы россиянка якобы представилась чужим именем и отказалась подтвердить законность своего пребывания в стране документами. За это ее тут же задержали. Почему так повела себя наша соотечественница, неизвестно.

Только через 5 дней туристка согласилась показать свой паспорт, но дело уже закрутилось. В качестве версии следователи рассматривали обвинение в нелегальной работе моделью, но не смогли представить доказательства суду. В итоге было назначено не самое строгое наказание: максимально за неповиновение офицерам ей могли присудить штраф до 23 млн рупий и 3 месяца тюремного заключения.

Руководство иммиграционной службы заявило, что прошедшая через такие испытания иностранка должна стать примером для других туристов, игнорирующих законы страны. И пообещало впредь также быстро реагировать на любые подобные сигналы.

Ранее TourDom.ru писал, что власти Индонезии решили кардинально ужесточить иммиграционное законодательство. К иностранцам, уличенным в нарушении правил, предложено применять политику нулевой терпимости. Например, за просроченную визу наказывать несколькими годами тюрьмы.