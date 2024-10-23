Зачем могут ввести аналог «экспортной пошлины» на выездной туризм

Во вторник со ссылкой на Российский союз туриндустрии по разным ресурсам начала распространяться новость о том, что выезжающих за границу россиян следует обложить сбором, который стал бы аналогом «экспортной пошлины» на выездной туризм. Якобы это нужно для того, чтобы создать альтернативу туристическому налогу.

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Дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма. Например, на проект «Пять морей и озеро Байкал». По крайней мере, из сообщений информационных агентство выходило именно так.

Чтобы уточнить ситуацию, мы решили обратиться в Российский союз туриндустрии. Там наш источник в руководстве РСТ, пожелавший остаться неназванным, дал следующие пояснения:

«Дело в том, что туристы, выезжающие за границу, сейчас по сути финансово не защищены. Есть опыт некоторых стран, где государство оплачивает издержки туристов в случае банкротства турфирм. У нас же Ассоциация "Турпомощь" из-за массового банкротства туроператоров выплачивает пострадавшим всего лишь от 5 до 30% компенсации. В то же самое время фонды туристической помощи располагают огромными резервами, которые способны покрыть все убытки туристов. Правда, с 2021 года у нас не было массового банкротства турфирм, но от этого никто не застрахован. Теперь решено, что Государственный фонд просто будет взымать с каждого выезжающего за рубеж туриста по 100 рублей. Все это нужно для государственного контроля за туризмом, который выведет из "серой" зоны тех, кто не введен в единую государственную систему электронных путевок, потому что у нас зачастую оплата отелей и перелета идет отдельно».

В чем причины нововведений? 1 мая 2025 года истекает срок действия льготы, предоставленной правительством туроператорам по выездному туризму в марте 2022 года. Далее им придется оформлять финансовые гарантии в размере 50 млн рублей вместо нынешних 25 млн.

И участники рынка, и страховщики считают, что механизм страхования ответственности туроператоров устарел и нуждается в реформировании.

Так, заместитель генерального директора компании «Евроинс» Андрей Тюрин считает, что расходы туроператоров на финансовые гарантии, по крайней мере, в формате страхования, надо уменьшать, а самих инструментов получения финансовых гарантий должно быть больше.

С одной стороны, вроде бы есть понимание, что надо страховать туроператоров, но объем финансового обеспечения слишком большой, самостоятельно справиться с таким объемом способна далеко не каждая страховая компания.

За разъяснениями мы обратились к президенту Российского союза туриндустрии Илье Уманскому.

— Речь не идет о новом налоге для туристов, как это сейчас преподносится. Наоборот, мы предлагаем инициативу, которая в перспективе сможет снизить стоимость выездных туров и сделать массовый выездной туризм более доступным для россиян.

Как мы предлагаем это сделать? Через снижение излишних финансовых обременений, которые сейчас возложены на туроператоров по выездному туризму. Таким образом, мы говорим о модернизации уже существующего механизма защиты прав потребителя.

«СП»: В 2012 году была создана ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». В рамках ассоциации были сформированы фонды страхования персональной ответственности туроператоров, куда ежегодно отчисляются средства каждым туроператором, работающим на рынке выездного туризма. Как используются эти средства?

— На сегодняшний день объем средств, накопленных в фондах, огромен: у самых крупных турфирм он превышает порой миллиард рублей.

Эти деньги по закону не могут приносить доход и фактически просто лежат мертвым грузом, формируя прямые убытки для бизнеса, хотя могли бы быть направлены на его развитие.

При всех этих сложностях и исключительно высокой нагрузке на бизнес, говорить о полной защищенности потребителя тоже не приходится. Опыт показывает, что, выплаты туристам в случае банкротства крупного выездного туроператора на практике составляют до 30% от стоимости тура. В последний раз именно такая ситуация сложилась при банкротстве компании «Музенидис Трэвел» в 2021 году.

«СП»: Что может прийти на смену фонду персональной ответственности «Турпомощи»?

— Это может быть единый Государственный фонд, который позволит снизить ставку отчислений для каждого туроператора, и тем самым сократить издержки и стоимость турпродукта.

По расчетам Российского союза туриндустрии, достаточный размер стоимости для внесения в единый фонд может составлять не более 100 рублей за 1 тур. Фактически за каждый реализованный выездной тур стоимостью, например, 100 тыс. рублей туроператор платит в фонд 1,4 тыс. рублей. Как вы понимаете, чудес не бывает, и эта сумма «вшивается» в финальную стоимость турпродукта, которую оплачивает турист.

Если такой фонд будет создан под государственным контролем и с его гарантиями, то это автоматически приведет к повышению уровня защищенности российских туристов и снижению нагрузки на туроператорский бизнес. Все это, безусловно, положительно отразится и на стоимости туристических услуг.