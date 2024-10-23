Зачем могут ввести аналог «экспортной пошлины» на выездной туризм

Зарубежные туры подорожают: Гарантий туристам сделают больше - но придется еще доплатить
Во вторник со ссылкой на Российский союз туриндустрии по разным ресурсам начала распространяться новость о том, что выезжающих за границу россиян следует обложить сбором, который стал бы аналогом «экспортной пошлины» на выездной туризм. Якобы это нужно для того, чтобы создать альтернативу туристическому налогу.
Дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма. Например, на проект «Пять морей и озеро Байкал». По крайней мере, из сообщений информационных агентство выходило именно так.
Чтобы уточнить ситуацию, мы решили обратиться в Российский союз туриндустрии. Там наш источник в руководстве РСТ, пожелавший остаться неназванным, дал следующие пояснения:
«Дело в том, что туристы, выезжающие за границу, сейчас по сути финансово не защищены. Есть опыт некоторых стран, где государство оплачивает издержки туристов в случае банкротства турфирм. У нас же Ассоциация "Турпомощь" из-за массового банкротства туроператоров выплачивает пострадавшим всего лишь от 5 до 30% компенсации. В то же самое время фонды туристической помощи располагают огромными резервами, которые способны покрыть все убытки туристов. Правда, с 2021 года у нас не было массового банкротства турфирм, но от этого никто не застрахован. Теперь решено, что Государственный фонд просто будет взымать с каждого выезжающего за рубеж туриста по 100 рублей. Все это нужно для государственного контроля за туризмом, который выведет из "серой" зоны тех, кто не введен в единую государственную систему электронных путевок, потому что у нас зачастую оплата отелей и перелета идет отдельно».
В чем причины нововведений? 1 мая 2025 года истекает срок действия льготы, предоставленной правительством туроператорам по выездному туризму в марте 2022 года. Далее им придется оформлять финансовые гарантии в размере 50 млн рублей вместо нынешних 25 млн.
И участники рынка, и страховщики считают, что механизм страхования ответственности туроператоров устарел и нуждается в реформировании.
Так, заместитель генерального директора компании «Евроинс» Андрей Тюрин считает, что расходы туроператоров на финансовые гарантии, по крайней мере, в формате страхования, надо уменьшать, а самих инструментов получения финансовых гарантий должно быть больше.
С одной стороны, вроде бы есть понимание, что надо страховать туроператоров, но объем финансового обеспечения слишком большой, самостоятельно справиться с таким объемом способна далеко не каждая страховая компания.
За разъяснениями мы обратились к президенту Российского союза туриндустрии Илье Уманскому.
— Речь не идет о новом налоге для туристов, как это сейчас преподносится. Наоборот, мы предлагаем инициативу, которая в перспективе сможет снизить стоимость выездных туров и сделать массовый выездной туризм более доступным для россиян.
Как мы предлагаем это сделать? Через снижение излишних финансовых обременений, которые сейчас возложены на туроператоров по выездному туризму. Таким образом, мы говорим о модернизации уже существующего механизма защиты прав потребителя.
«СП»: В 2012 году была создана ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». В рамках ассоциации были сформированы фонды страхования персональной ответственности туроператоров, куда ежегодно отчисляются средства каждым туроператором, работающим на рынке выездного туризма. Как используются эти средства?
— На сегодняшний день объем средств, накопленных в фондах, огромен: у самых крупных турфирм он превышает порой миллиард рублей.
Эти деньги по закону не могут приносить доход и фактически просто лежат мертвым грузом, формируя прямые убытки для бизнеса, хотя могли бы быть направлены на его развитие.
При всех этих сложностях и исключительно высокой нагрузке на бизнес, говорить о полной защищенности потребителя тоже не приходится. Опыт показывает, что, выплаты туристам в случае банкротства крупного выездного туроператора на практике составляют до 30% от стоимости тура. В последний раз именно такая ситуация сложилась при банкротстве компании «Музенидис Трэвел» в 2021 году.
«СП»: Что может прийти на смену фонду персональной ответственности «Турпомощи»?
— Это может быть единый Государственный фонд, который позволит снизить ставку отчислений для каждого туроператора, и тем самым сократить издержки и стоимость турпродукта.
По расчетам Российского союза туриндустрии, достаточный размер стоимости для внесения в единый фонд может составлять не более 100 рублей за 1 тур. Фактически за каждый реализованный выездной тур стоимостью, например, 100 тыс. рублей туроператор платит в фонд 1,4 тыс. рублей. Как вы понимаете, чудес не бывает, и эта сумма «вшивается» в финальную стоимость турпродукта, которую оплачивает турист.
Если такой фонд будет создан под государственным контролем и с его гарантиями, то это автоматически приведет к повышению уровня защищенности российских туристов и снижению нагрузки на туроператорский бизнес. Все это, безусловно, положительно отразится и на стоимости туристических услуг.