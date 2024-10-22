Госбанк Турции: у туристов нет проблем с обменом валюты

Проблем с обменом потертых или старых долларов в Турции у российских туристов нет. Местные финорганизации могут не принять валюту в исключительных случаях, но массовых жалоб ни от гостей, ни от туроператоров не зафиксировано. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель турецкого государственного банка Ziraat.

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По его словам, сложности могут возникнуть в независимых пунктах обмена валют на курортах. Иногда такие ситуации складываются и в отдельных банковских подразделениях, но кредитные организации всегда стараются идти навстречу клиенту и решить вопрос. То есть в покупке купюр старого образца не отказывают.

Ранее руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что у российских туристов наблюдаются массовые проблемы при обмене долларов старого образца за границей. Чаще всего отдыхающие сталкиваются с этим на популярных туристических курортах Турции, ОАЭ и Мальдивских островов. Местные банки и обменники либо отказываются принимать купюры, выпущенные до 2013 года, либо предлагают купить их с комиссией.

Стоит отметить, что в российских банках ситуация не лучше: финорганизации зачастую отказываются принимать у россиян доллары и евро в неидеальном состоянии. С ветхими купюрами так было всегда, но сейчас из-за дефицита иностранной валюты проблема обострилась. Читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» подтвердили: сложности действительно бывают, а вот за рубежом к потертым и даже надорванным деньгам относятся спокойнее.