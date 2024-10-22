В туркомпаниях составили топ отелей ОАЭ для отдыха на Новый год

Отели, входящие в топ по продажам на новогодние праздники – 2024/2025, назвали в туроператорах Anex, PAC Group и Space Travel. Редакция TourDom.ru дополнила их ценами на туры на двоих длительностью 8 дней с вылетом из Москвы 27–29 декабря.

В сегменте до 500 тыс. руб. у компании Anex чаще бронируют туры с проживанием в 3–4* отелях Дубая, Шарджи, Аджмана, Рас-эль-Хаймы. В частности, сравнительно бюджетным окажется новогодний отдых в Ras Al Khaimah Hotel 4* (от 200 тыс. руб. с завтраками за недельный турпакет), Citymax Hotel Al Barsha 3* в Дубае, Occidental Sharjah Grand Hotel в Шардже, Ramada By Wyndham Beach Hotel 4* в Аджмане. Вылет из Москвы – 27–29 декабря.

В ценовой категории от 500 тыс. до 1 млн руб. спросом пользуется, например, Nh Collection Dubai The Palm 4*. Недельный турпакет на двоих с заездом 27 декабря предлагается по цене от 500 тыс. руб. В этом же диапазоне прайсов туристы обращают внимание на пятизвездочные Rixos Bab Al Bahr в Рас-эль-Хайме (560 тыс.), Amwaj Rotana Jumeirah Beach на Джумейре. Дороже обойдется тур в Marriott Resort Palm Jumeirah 5* на Пальмовом острове – от 850 тыс. руб. на двоих.

Первые места в топ-6 по продажам на Новый год у компании PAC Group занимают отели цепочки Atlantis на Пальмовом острове – Atlantis The Palm (от 1,1 млн руб. на двоих) и Atlantis The Royal (от 1,8 млн руб.). В стоимость входят завтраки, вылет из Москвы 27 декабря.

На третьей позиции – Delano Dubai на острове Bluewaters на Джумейре (от 900 тыс. руб. на двоих). На праздничные дни туристы PAC Group бронируют гостиницы сети Jumeirah – знаменитый Burj al Arab (от 3 млн руб.) и Mina al Salam (1,5 млн руб.), а также St Regis Saadiyat (900 тыс.).

У туристов туроператора Space Travel в сегменте до 300 тыс. руб. на новогодние праздники востребован отель Rove At The Park 3* в Дубае. Недельный тур можно заказать за 210 тыс. руб. на двоих с вылетом из столицы перед праздниками. Высоким спросом на Новый год пользуются также Address Beach Resort Fujairah 5* в Фуджейре (от 270 тыс.) и Centara Mirage Beach Resort 4* в Дейре.

В диапазоне до 500 тыс. руб. клиенты туроператора чаще бронируют Anantara Downtown Dubai Hotel 5* (520 тыс.), The Oberoi Beach Resort Al Zorah в Аджмане.

Среди вариантов высокобюджетного уровня наиболее популярны у туристов Space Travel отели Banyan Tree Dubai, Le Royal Meridien Beach Resort, Atlantis The Royal (от 1,8 млн руб.), отели сети Jumeirah.

Ранее TourDom.ru писал, какие отели в ОАЭ пользуются спросом на Новый год у туроператоров Coral Travel, Fun&Sun, «АРТ-ТУР», «Русский Экспресс».