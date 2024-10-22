Туристка отсудила стоимость тура в Армению, куда не поехала из-за беспорядков

Жительница Воронежа вернула стоимость тура в Армению, куда не смогла поехать, потому что опасалась за свою жизнь и здоровье – в Ереване в это время начались акции протеста.

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Поездка должна была состояться осенью прошлого года. Надежда Б. приобрела за 118,5 тыс. руб. тур, в который вошли авиабилеты туда и обратно, медицинская страховка, номер в отеле в центре Еревана, а также несколько экскурсий. И 19 сентября отправилась из Воронежа в Москву – вылет был из Шереметьево.

Однако в Ереван Надежда так и не улетела. По дороге женщина начала листать на телефоне новостные ленты и вскоре поняла, что в Армении далеко не все спокойно. Вначале она увидела сообщение с комментарием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, затем информацию от Минздрава Армении о первых пострадавших в ходе уличных беспорядков в Ереване. Дальше – больше: выяснилось, что российское посольство блокировано протестующими и работа дипломатов парализована. В случае чего помочь они не смогут.

Туристка незамедлительно связалась с турагентом, сообщила, что опасается лететь в Армению, тем более что ее отель расположен в центре города – там, где и происходят беспорядки. Турагент направил запрос на электронную почту туроператора, в котором попросил рассмотреть варианты поменять страну путешествия или перенести тур на безопасное время. Однако представитель туроператора ответил, что вариант может быть один – аннуляция тура со 100-процентным штрафом фактически понесенных затрат. Надежду такой поворот не устроил. Вначале она написала претензию, а затем обратилась с иском в суд.

Несмотря на то что со стороны российского МИД не было рекомендаций не ехать в Армению в связи с беспорядками, Надежда Б. процесс выиграла. Вначале вернула полную стоимость тура и компенсацию морального вреда, а в суде второй инстанции также и штраф. В общей сложности туроператору пришлось расстаться с 175 тыс. руб.

Главным фактором, почему суд встал на сторону туристки, стало то, что отказ от путешествия произошел не по ее прихоти (в этом случае ФПР женщине бы не вернули), а потому, что поездке помешали обстоятельства непреодолимой силы.

«Из общедоступных новостных источников в сети Интернет за период 19–20 сентября 2023 года следует, что имела место эскалация конфликта в Нагорном Карабахе: Посольство России в Армении было полностью заблокировано протестующими, в связи с чем нормальная работа российских дипломатов невозможна. То есть имели место обстоятельства, которые затрудняли возможность безопасного путешествия истца по выбранному турпродукту», – сказано в судебном решении.

Ранее мы написали про туристов из Астрахани, которые опоздали на рейс из Шереметьево на Кубу из-за того, что самолет вылетел на 3 часа раньше. При этом отдыхающих об изменении расписания никто не предупредил. Туристы подали в суд на туроператора и турагента, и в отличие от большинства подобных случаев ответить за сорвавшийся отпуск придется турагенту.