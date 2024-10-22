Восемь причин поехать в Хорватию, которую называют «раем на Земле»

«Тот, кто ищет рай на Земле, должен увидеть Дубровник», — написал очарованный Хорватией Джордж Бернард Шоу.

Для поклонников истории и древней архитектуры хорватские городки с их жмущимися друг к другу каменными домиками под черепичными крышами — действительно рай. Другие найдут тот самый Эдем в национальных парках и на побережье Адриатики.

Посчитать все ступени в Дубровнике

Чтобы прочувствовать основанный в VII веке Дубровник, стоит поселиться в Старом городе, где сохранилась средневековая застройка. Но есть одно но: куда ни глянь — везде лестницы, образующие улицы. Ходить вверх-вниз по ступенькам придется и при посещении крепостной стены, которая опоясывает исторический центр. Если вам покажется мало, за его пределами в пешей доступности еще две крепости. Дворцы, площади, соборы тоже не забываем: на архитектуру города наложило отпечаток господство разных стран — Византии, Венецианской республики, Франции, Австро-Венгрии.

Попасть в заколдованный лес

В Средние века люди считали эти труднопроходимые края заколдованными и называли «Садом дьявола». Собственно, Плитвицкие озера действительно пленяют — своей красотой, нереально бирюзовым цветом воды, реликтовыми лесами и причудливыми пещерами. А еще нетронутостью — для туристов открыта лишь часть: шаг вправо, шаг влево — нельзя.

Посетить императорский дворец III века

«Если бы вы видели капусту, которую я вырастил у себя в огороде, то не стали бы приставать ко мне с такими глупостями», — ответил отрекшийся в 305 году от престола император Диоклетиан на предложение вернуться к власти.

А выращивал ту самую капусту он в своей огромной резиденции, которую построил недалеко от места своего рождения. Дворцовый комплекс в Сплите — это лабиринт из узких улочек, в центре которого — окруженный колоннадой двор. Еще и сфинкс имеется: вообще их было два, доставили скульптуры из гробницы египетского фараона Тутмоса III.

Искупаться в водопадах

Каркающее для русского уха название национального заповедника «Крка» будто говорит само за себя: там живет 229 видов птиц. Конечно, вряд ли вы увидите всех многочисленных обитателей этих земель, однако поразиться определенно сможете. А именно каскадом водопадов Скрадинский бук, которые сбрасывают свои воды в озеро. Любители трекингов приезжают в парк на несколько дней, чтобы успеть посетить все семь каскадов водопадов и два старинных монастыря, покататься на лодках и искупаться в прохладных озерах.

Поохотиться за трюфелями

Трюфели у многих ассоциируются с Италией и Францией. Но так было до 1999 года, когда собака по кличке Диана (да, совсем как богиня охоты) помогла своему хозяину-хорвату Джанкарло Зиганте отыскать белый трюфель весом 1310 граммов. Гриб за свой размер попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вместо того чтобы выручить за гиганта огромные деньги, Зиганте угостил им 100 жителей своей деревни, которая после этого превратилась в Мекку для трюфелеманов. Как и все окрестности Мотовунского леса.

Послушать морской орган, приветствуя солнце

Морской орган находится в Задаре. Это 70-метровая конструкция в виде ступеней, уходящих в море. В верхних — отверстия, которые соединены с трубами внутри лестницы. В них врывается воздух, порождая мелодию. Музыкальный репертуар всегда разный: кто может предугадать настроение стихии? Здесь же на набережной еще одно необычное сооружение — «Приветствие солнцу». Инсталляция олицетворяет задарский календарь XIII века: состоит она из стеклянных пластин, которые днем поглощают солнце, а вечером дают световое шоу.

Узнать, как выглядел средневековый хостел

В Трогире, который появился в III веке до н. э., туристы, как правило, задерживаются на несколько дней: отсюда удобно ездить в другие интересные локации страны. Плюс — это город-музей, в котором и древнейшие соборы, и крепость-цитадель, и дворцы — все украшено замысловатой резьбой по камню. Что касается средневекового «хостела», то это ложа-навес из камня, примыкающая к городской стене: там могли переночевать путники, когда ворота закрывались с наступлением темноты. Кроватей там не было.

Отыскать места съемок «Игры престолов»

У Лестницы иезуитов в Дубровнике толпы туристов: именно здесь начался путь искупления королевы Серсеи, когда ей пришлось пройти по улицам Королевской гавани голышом. В подземельях дворца Диоклетиана в Сплите снимали тронный зал Дейенерис в Великой пирамиде Миэрина. Гавань деревни Каштелица превратились в порт вольного города Браавоса, куда приплыла на лодке Арья Старк, чтобы стать послушницей в Черно-белом доме. А самую могущественную финансовую организацию в мире «Игры престолов» — Железный банк — «расположили» в Кафедральном соборе Святого Якова в Шибенике. И это только часть локаций, засветившихся в сериале.