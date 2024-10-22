Названы три наиболее популярные страны для отдыха у россиян

Тремя наиболее популярными странами для отдыха у туристов из России названы Турция, Абхазия и Казахстан. К такому выводы пришли аналитики «Мегафона», результаты исследования компании попали в распоряжение «Ленты.ру».

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По данным специалистов, именно в этих трех государствах отдохнуло 59 процентов от всех выезжающих за рубеж российских граждан.

Эксперты указали, что в топ-5 направлений по числу туристов также вошли Белоруссия и Грузия. Популярность первого направления в сравнении с 2023 годом выросла на 19 процентов, последнего — на 17.

Ранее российские курортные отели анонсировали скидки к «черной пятнице». К примеру, дисконт до 50 процентов предложила компания «Ателика». Отдохнуть со скидкой можно в гостиницах Крыма, Краснодарского края, Тверской и Брянской областей.