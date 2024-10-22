Туроператор отложил полетную программу в Таиланд из Минеральных Вод

Полетная программа из Минеральных Вод в Таиланд отложена на 2 месяца. Об этом редакции TourDom.ru сообщили турагенты.

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Рейсы авиакомпании AZUR air на Пхукет были запланированы с ноября, теперь, судя по данным агрегаторов, первый вылет на курорт состоится 28 января. Туристов, забронировавших туры с отправлением из аэропорта Минвод в более ранние даты, туроператор Anex пересаживает на рейсы с вылетом из Сочи.

Редакция TourDom.ru направила туроператору запрос, ответ пока не поступил.

Специалисты предполагают, что программу перенесли в связи с невысоким спросом в регионе на туры в Таиланд. Но источник TourDom.ru назвал и другую причину – пограничная служба аэропорта Минеральных Вод с трудом справляется с возросшим пассажиропотоком. После закрытия южных аэропортов воздушная гавань стала хабом для пересадки на внутренние и международные рейсы, произошел взрывной рост трафика. Расширения мощности можно ожидать лишь в 2025-м, с открытием нового терминала.

Помимо Таиланда, у туристов региона в зимнем сезоне – 2024/2025 есть и другие возможности для отдыха за рубежом. Из аэропорта Минвод они смогут улететь прямыми рейсами в Египет и ОАЭ. Только на курорты Красного моря рейсы анонсировали сразу четыре российские авиакомпании.

AZUR air повезет в Хургаду и Шарм-эль-Шейх туристов туроператоров Anex и «Интурист». «Уральские авиалинии» и «Азимут» заявили программу только в Шарм-эль-Шейх – в партнерстве с туроператором Fun&Sun. Авиакомпания Red Wings доставит на этот курорт клиентов IZI Tour.

У туристов есть возможность отправиться из Минеральных Вод и в ОАЭ. Ежедневные рейсы в Дубай отсюда выполняет авиакомпания fludubai. Туры с этим перелетом предлагают Coral Travel, Fun&Sun, Anex, Space Travel, «ПАКС», «Интурист».

Ранее TourDom.ru писал о расширении планов авиакомпании AZUR air по Таиланду: рейсы в Паттайю перевозчик собирается выполнять из 12 российских городов, на Пхукет – из 17.