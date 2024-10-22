Названы самые большие заблуждения россиян о других странах

Почти половина (41 процент) россиян считает, что самостоятельные путешествия дешевле организованных туров, хотя часто туркомпании за счет объемов могут предложить более выгодные условия. Самые большие заблуждения туристов о других странах раскрыл сервис «Купибилет», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным исследования, каждый пятый россиянин (22 процента) уверен, что во всех странах Европы идеально знают английский язык. На самом деле уровень владения языком зависит от возраста, образования и страны. Так, в Швеции, Нидерландах и Норвегии люди говорят на английском лучше, чем жители юга — Италии, Испании, Франции, Польше и Румынии.

Еще один устоявшийся стереотип — убежденность в том, что на Мальдивах всегда тепло и нет сезона дождей (так думают 19 процентов россиян). Еще 15 процентов респондентов отметили, что кенгуру и коалу в Австралии можно встретить прямо на улицах, хотя в больших городах это редкость.

Тем временем 14 процентов участников опроса уверены, что Париж — самый чистый европейский город, но, как и любой крупный мегаполис, французская столица сталкивается с проблемой загрязнения улиц.

Ранее туристка, которая посетила Северную Корею больше 30 раз, развеяла распространенный миф о стране. По ее словам, попасть туда совсем не так сложно, как многие думают.