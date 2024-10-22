В Париже прошли Дни культуры Ингушетии

В столице Франции прошли Дни культуры Ингушетии, приуроченные к 100-летию образования государственности северокавказской республики. Парижане и туристы смогли познакомиться с культурой и традициями ингушского народа.

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«В Русском доме науки и культуры в Париже с большим успехом прошли Дни культуры Ингушетии, посвященные 100-летию образования ингушской государственности. Мероприятие посетили представители французских культурных ассоциаций, студенты и преподаватели парижских университетов, специалисты ЮНЕСКО, а также ингушские студенты и специалисты», — сообщается в телеграм-канале правительства Ингушетии.

Программа Дней культуры включала несколько тематических выставок, демонстрацию национальных костюмов, национальных войлочных ковров — истингов и древних женских головных уборов — курхарсов.

Кроме того, большим успехом у посетителей пользовалась фотовыставка, посвященная средневековой башенной архитектуре Ингушетии. Отдельный стенд стенд был посвящен первой школе каменщиков-реставраторов, выпускники которой восстанавливают древние сооружения на основе старинных технологий.

«Французские специалисты высоко оценили уровень организации мероприятия и представленные материалы», — отмечается в сообщении.

О праздничной дате

В 2024 году отмечается 100-летие ингушской государственности. 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин распорядился создать организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.