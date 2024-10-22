Российские туристы везут на Кубу солнечные батареи для зарядки телефонов

На Кубе проблемы со светом продолжаются. В чатах, посвященных отдыху в этой стране, время от времени возникают вопросы: «Электричество появилось?», «Какие новости по электричеству?». Волнуются в основном те, кому предстоит лететь на Остров свободы в ближайшие дни. Один из них готов прибыть на Кубу во всеоружии: «Везу солнечную батарею с собой для зарядки. Нужно кому-то?»

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Те же туристы, которые находятся на Кубе сейчас, кажется, уже немного привыкли к происходящему.

«Днем океан и так виден, это я так себя успокаиваю», – пишет одна из туристок.

В чатах активно обсуждают еду в отелях и погоду, которая в последние дни была не очень – из-за циклона «Оскар» (жертвами его стали 6 человек). Вот отзыв одного из отдыхающих: «Мы прошли весь берег сегодня, половина – красный флаг, половина – желтый. Нам, к сожалению, не везет. За весь отпуск ни разу еще не искупались». Для некоторых туристов штормовой ветер – это куда большая проблема, чем отсутствие света:

«Самое ужасное – на океане аж два красных флага. Не знаю, как в других отелях, а в нашем даже на пляж пытаются не пускать. Волны прямо жесть. Они безумной силы, хоть с берега и кажутся небольшими».

Напомним, сложности на Кубе начались в конце прошлой недели, когда произошла авария на крупнейшей в стране ТЭЦ Антонио Гутьерраса. К вечеру воскресенья станцию, казалось бы, починили, со стороны чиновников появились оптимистичные прогнозы, но потом очередная авария – и остров опять погрузился во тьму.

Сейчас обстановка в разных районах отличается.

«В Гаване вчера восстановили электроснабжение на 100%, в Варадеро пока нет, на островах свет и вода есть в штатном режиме, – поделилась с TourDom.ru последней информацией турагент Елена Лапина. – В отелях Варадеро ситуация разная – из всех отелей, где нет генераторов, туристов переселили туда, где есть. Если в отеле слабый генератор, свет дают только на зону лобби и рестораны, а также в комнаты не на полный день. Есть отели, где сильные генераторы, и там работает все».

Когда проблемы со светом будут решены полностью, ясности нет. Известно, что помощь Кубе предложили несколько государств, включая Россию. Среди туристов циркулируют слухи, что блэкаут продлится как минимум до четверга.

Ранее TourDom.ru писал, что Посольство России на Кубе предупредило наших соотечественников, которые сейчас находятся на острове: проблемы со светом продолжаются, поэтому рекомендуется сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.