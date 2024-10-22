Путешественники столкнулись с проблемой обмена старых долларов за рубежом

Россияне столкнулись с массовыми отказами в приеме наличных долларов как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют.

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В Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и других популярных направлениях для отдыха и деловых поездок теперь требуют доллары нового образца, причем в идеальном состоянии без потертостей, пятен и посторонних надписей.

В Ассоциации туроператоров России рассказали «Российской газете», что из-за этого повышенные требования к состоянию купюр стали предъявлять и в России. Больше всего на сложности с наличными долларами российские туристы жаловались в прошлом году, потому что это стало для них неприятной неожиданностью.

В 2024 году жалоб стало меньше, но не потому, что ситуация улучшилась, а из-за того, что турагенты стали заранее предупреждать людей.