Из Хабаровска появились прямые рейсы в китайский Цзямусы

Прямые рейсы в Цзямусы (провинция Хэйлунцзян, КНР) запустят из Хабаровска. Перелеты будет осуществлять авиакомпания China Express Airlines в конце октября.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Хабаровска, борт будет отправляться по этому маршруту трижды раза в неделю (вторник, четверг, суббота). Полеты будут проходить на самолете Airbus A320 c компоновкой салона 180 кресел. Время в пути составит около часа. Вылет из Хабаровска ориентировочно в 14.55.

Перевозку пассажиров по этому маршруту раньше выполняла авиакомпания «Аврора», но в 2020 году полеты прекратились.

Напомним, в столицу Китая из Владивостока будет летать еще одна авиакомпания. Регулярные рейсы из Пекина во Владивосток начала выполнять китайская Hainan Airlines. Авиаперевозки будут осуществляться на Boeing-737-800 три раза в неделю.