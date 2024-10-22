Что способствовало повышению спроса на кроссграничные туры в Хэйхэ

В Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян, в конце прошлого месяца температура опустилась почти до нуля, но это не помешало многочисленным группам российских туристов приехать в этот приграничный город.

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Утром на городских рынках наблюдался ажиотаж - россияне активно дегустировали разнообразные местные деликатесы. Большинство торговых точек оснащены вывесками на китайском и русском языках, а многие продавцы владеют русским языком на бытовом уровне.

Год назад возобновились безвизовые групповые поездки между Китаем и Россией, которые были прерваны из-за пандемии, и кросс-граничная торговля снова начала процветать.

Недавно, после семидневной поездки в Хэйхэ, 62-летняя Марина Владимировна Графова вернулась домой в Благовещенск, находящийся всего в 700 метрах через реку Хэйлунцзян (Амур), с большим чемоданом в руках. Переезд на пароме или на судне на воздушной подушке через пограничную реку занимает всего пять минут.

"Моя семья любит китайские товары, такие как хлопчатобумажные простыни, одежду, обувь и предметы ежедневного пользования, - сказала она. - Помимо этого для меня местная еда - это одно большое удовольствие".

Среди ее любимых блюд - ютяо (жареные палочки из теста), гобаожоу (сладко-кислые, дважды приготовленные ломтики свинины) и пельмени. Традиционная китайская медицина, включающая в себя различные виды массажа и вакуумную терапию, пользуется популярностью среди туристов. Не осталась равнодушной к этим методам оздоровления и Марина Владимировна:

"Помимо любимых китайских блюд, я наслаждаюсь и расслабляющими процедурами".

Лань Дунмэй, которая управляет рестораном в Хэйхэ, говорит, что за 10 лет она хорошо изучила вкусы своих российских клиентов.

"Они предпочитают сладкие или жареные блюда. Одна из особенностей россиян - прямолинейность. Если им нравится блюдо, они покажут свою признательность, подарят шоколад или конфеты".

Обслуживание россиян стало для Лань уроком по изучению языка, и за эти годы она неплохо его выучила.

"Мой уровень русского стал достаточным для работы".

Согласно официальным данным с июня по август, в пиковый сезон летнего туризма, китайско-российскую границу в Хэйхэ пересекли 264 882 путешественника. Город популярен среди китайских туристов благодаря своему расположению и русской архитектуре, придающей городу особый шарм.

В первые семь месяцев года в Хэйхэ было зарегистрировано более 12 миллионов туристов, что, по данным городского управления культуры, радио, телевидения и туризма, на 41,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Туризм принес доход в размере 9 миллиардов юаней, это более чем вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года.