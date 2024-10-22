Предложено ввести аналог экспортной пошлины на выездной туризм

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил создать государственный фонд для сбора средств с каждого покупателя тура за границу, что должно стать аналогом экспортной пошлины.

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По его словам, данные меры будут направлены на поддержку внутреннего туризма.

Как отметили в пресс-службе РСТ, предложение было сформулировано на основе текущих проблем с финансовыми гарантиями туроператоров.

По словам Уманского, страховые компании отказываются от страхования ответственности туроператоров по выездному туризму, а фонд персональной ответственности располагает большим объёмом средств, которые в него перечисляют. При этом отмечается, что проценты от денег туроператоры не получают.

«Реальной альтернативой существующим инструментам... мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом», — говорится в публикации.

Ранее депутаты Государственной думы России во втором чтении приняли законопроект о введении туристического налога.

Позже зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко направила письмо министру финансов России Антону Силуанову, где предложила, в частности, не взимать туристический налог в межсезонье.