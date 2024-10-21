Магазины Аланьи завышают цены и фактически грабят туристов

Гости Аланьи регулярно жалуются на необоснованно высокие цены на товары и услуги в городе. Об этом заявил мэр турецкого курорта Осман Тарык Озчелик, выступая на совещании по оценке сезона 2024 года.

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«Одной из проблем, на которую больше всего жалуются приезжающие в город туристы, является ценовой обман со стороны владельцев магазинов. Некоторые недобросовестные предприниматели пытаются продать товар стоимостью 100 евро за 1000 евро. Когда гость заходит в ресторан и делает заказ, он сразу должен знать его стоимость, а не в момент оплаты», – отметил градоначальник.

По его словам, местные власти уже занялись этим вопросом и готовы даже к радикальным мерам. Тем более что на ближайшие годы именно туризм поставлен в приоритет по развитию ассортимента услуг и улучшению качества обслуживания. Однако на решение вопроса понадобится время, не меньше 3–5 лет.

Зато с проблемой загрязнения акватории курорта власти обещали справиться уже следующей весной. А затем в эксплуатацию введут два новых очистительных сооружения, срок службы которых – около 25 лет.

Тем не менее Турция остается основным зарубежным туристическим направлением для россиян, загрузка гостиниц даже в октябре все еще высокая. При этом стоимость размещения, товаров и услуг ежегодно растет, что подтверждают и сами представители местного турбизнеса. Массовый характер завышения цен можно было бы объяснить нынешней экономической ситуацией в республике. Однако жалобы от путешественников поступали и в предыдущие годы, в том числе и с других турецких курортов.