Лучшие места, где можно заняться дайвингом в ноябре

Многим хочется сбежать в тепло, когда средняя полоса России начинает огорчать заморозками. Но что делать, если пляжный отдых уже порядком надоел? Выбрать активность по душе, например, дайвинг. О том, где можно изучить подводный мир под присмотром опытного инструктора в этом ноябре, нам рассказала турагент Агния Луценко.

Мексика

Жаркий край, куда женщинам не рекомендуют отправляться в одиночку. Если у вас получится собрать группу друзей, смело берите тур на полуостров Юкатан. Агния:

«Как раз в ноябре начинается сезон, когда в Мексике можно заняться дайвингом в подводных пещерах».

Вода в природных провалах минеральная. Пусть здесь вам придется наслаждаться красотами пещер в стесненных условиях, посмотреть здесь есть что — от настенных рисунков до замысловатых лестниц, по которым когда-то ходили люди.

Таиланд

Для туристов, которые хотели бы надолго задержаться в теплом климате, есть вариант переезда на зиму в Таиланд, чем активно пользуются состоятельные граждане. В Тае у всех желающих есть возможность заняться дайвингом в морском национальном парке на Симиланских островах, это место считается лучшим, если вы решили заняться погружением впервые. Основной наплыв желающих осмотреть подводный мир приходится на ноябрь-декабрь. В это время вода держится в районе комфортны× 28 градусов.

Египет

Прелесть отдыха в Египте в том, что вы можете приехать отдохнуть в любое время года, но все же отпуск здесь лучше запланировать на осень или зиму, особенно если вы плохо переносите жару. Дайверы со всего мира приезжают в Египет, чтобы увидеть серых рифовых акул, а также попытать удачу и увидеть молотовидных акул. Абсолютное большинство опытных туристов-«подводников», по словам нашего эксперта, выбирают остров святого Иоанна, вокруг которого находится невероятной красоты риф. Вам предложат услуги по погружению на любой вкус и для любого уровня подготовки.

Куба

Недалеко от побережья Кубы находится архипелаг «Сады Королевы», который является национальным парком в Карибском море. Посетить парк могут всего 3 тысячи человек в год, поэтому придется постараться и вовремя успеть забронировать тур. Даже в зимнее время вы можете насладиться морским путешествием под водой, которая прогревается до 24 градусов. Самостоятельно добраться до архипелага невозможно — придется бронировать дайв-сафари.